特朗普重申不會解僱　惟稱鮑威爾工作表現差　再呼籲減息3厘

聯儲局主席鮑威爾不時遭到總統特朗普嘲諷，甚至美國聯邦住房金融局局長Bill Pulte更於日前指出，鮑威爾就聯儲局總部翻新工程上，向參議院發表的言論具有「欺騙性」，認為國會應進行調查。於周五（11日）Bill Pulte於社交媒體上，就鮑威爾考慮辭職傳聞發表聲明稱，「有報道稱鮑威爾考慮辭職，這令我感到鼓舞。我認為這對美國而言將是正確決定，經濟將因此繁榮。」



對此分析師Adam Button表示，「這是一個奇怪的聲明，因為其表明有報道稱鮑威爾正在考慮辭職，但我找不到任何報告。更令人費解的是，Bill Pulte長期以來一直在社交媒體發文稱鮑威爾應辭職，甚至提前預告了本次聲明——儘管聲明本身援引的所謂『報道』根本無從考證。目前尚無法判斷其真實意圖，但值得注意的是，金融市場對此似乎毫無反應。」

至於特朗普則否認會解僱鮑威爾，但他再次形容鮑威爾工作表現「糟糕」，又重申聯儲局要再減息3厘。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

聯儲局傳聲筒﹕應無視網絡謠言

有「聯儲局傳聲筒」的Nick Timiraos在社交媒體上表示﹕「當人們問我關於各種網絡謠言時，我的第一反應是無視它。但對於那些真心好奇聯儲局主席是否會違背他反覆強調的承諾（也就是完成他作爲主席的任期，目前只剩下10個月）的人，我會回想鮑威爾六年前是如何回答關於「跳上救生艇」的問題的。」

他又指出﹕「我之所以在我的書中收錄了他（鮑威爾）的回答，是因爲那已經是最堅定不過的表態了，在任何情況下，我（鮑威爾）都絕不會在任期結束前主動離開這份工作。絕對不會。你不會看到我跳上救生艇。我完全無法想象會有任何情況讓我無法完成任期，除非我死了。」

另一方面，美國芝加哥聯儲主席、今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的古爾斯比稱，新的關稅威脅可能會推遲減息。他還表示，特朗普新關稅使通脹前景變得模糊，而聯儲局領導層要排除政治影響。