內地超大型水電項目將動工　呢隻電力設備股曾飆7倍　秒見119.9元

電力設備股今早罕有地獲投資者追捧，其中東方電氣（1072）高開14.9%後，一度高見119.9元，較上日勁升約7倍，市值達到407.66億元。不過該股走勢如坐過山車，升幅瞬間大幅收窄，最新報25.05元，升67.9%，市值縮至85.2億元，成交額38.16億元。



其他電力設備股亦見異動，上海電氣（2727）升4.2%，報3.19元，成交額為2.56億元；哈爾濱電氣（1133）升21.3%，報7.41元，成交額為3.8億元。

雅魯藏布江水電項目投資額達1.2萬億

消息面方面，內地雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區林芝市舉行，該工程將建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元人民幣。

雅魯藏布江。（視覺中國）

大摩料利好水泥及鋼鐵行業

摩根士丹利發表研究報告指，西藏雅魯藏布江下游水電項目於7月19日正式動工，總投資達1.2萬億元人民幣，裝機容量60至70GW，相當於三峽工程的三倍，項目建設期預計達18至20年，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運，預期在建設階段，水泥和鋼鐵行業將直接受益，預計項目總水泥需求量達2,000萬至3000萬噸，年均需求100萬至150萬噸。

大摩指出其中，華新水泥（6655）西藏生產基地距離項目僅400公里，預期華新水泥將成為最大受益者，同時中國建材（3323）及海螺水泥（0914）西藏產能也將受惠。

該行又指，後期水電站設備及輸電電纜將帶動銅及鋁材需求，項目投產後年發電量超過3,000億度，除優先外送電力外，充裕的電力供應或將刺激當地數據中心等用電密集型項目投資，進一步利好銅及鋁的需求，但可能對火電及動力煤需求構成壓力。

天風證券﹕重點關注隧道掘進設備生產商

另一大行天風證券認為，土建工程投資巨大，核心關注電力、水利相關機會；同時，由於雅魯藏布江下游地質環境複雜，地基處理工難度較大，引水隧洞關鍵設備及爆破工程領域值得關注，當中重點關注隧道掘進機設備生產商。此外，材料端可重點關注水泥板塊等。