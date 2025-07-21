美股｜道指早段升逾百點 納指升穿21000點 與標指再創盤中新高
撰文：蕭通
出版：更新：
市場觀望科技巨頭本周陸續公布季績，美股周一（7月21日）早段上揚，道指及納指均升逾百點。其中，納指與標普500指數再創盤中新高。
本港時間7月21日
【22:44】現貨黃金飆近1.5%
因美元和美債收益率走弱，金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,400美元，升49.81美元或1.49%。
【22:40】Alphabet升逾2%
道指最新報44,472點，升130點或0.29%；納指升穿21,000點，最新報21,061點，升166點或0.80%；標普500指數升穿6,300點，現報6,330點，升33點或0.53%。 其中，Google母公司Alphabet 升逾2%；威訊通訊 (Verizon)漲逾3%。
【22:39】油價下跌1%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.33美元，跌0.72美元或1.09%；倫敦布蘭特期油每桶報68.53美元，跌0.75美元或1.08%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,902.27美元、24小時內約升0.3%。
1
美股｜道指收市升229點 納指標指再創新高鮑威爾任期倒數 4人跑馬仔力爭帥位 呢位特朗普愛將呼聲最高聯儲局褐皮書顯示美整體經濟改善 紐約聯儲總裁稱限制性政策合宜美股｜特朗普否認擬炒鮑威爾 道指高收231點 納指再破頂美股｜道指低收436點 納指再破頂 Nvidia飆4%創新高 阿里漲8%