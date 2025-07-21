美股｜道指早段升逾百點　納指升穿21000點　與標指再創盤中新高

市場觀望科技巨頭本周陸續公布季績，美股周一（7月21日）早段上揚，道指及納指均升逾百點。其中，納指與標普500指數再創盤中新高。



圖為2025年7月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月21日

【22:44】現貨黃金飆近1.5%

因美元和美債收益率走弱，金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,400美元，升49.81美元或1.49%。

【22:40】Alphabet升逾2%

道指最新報44,472點，升130點或0.29%；納指升穿21,000點，最新報21,061點，升166點或0.80%；標普500指數升穿6,300點，現報6,330點，升33點或0.53%。 其中，Google母公司Alphabet 升逾2%；威訊通訊 (Verizon)漲逾3%。

【22:39】油價下跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.33美元，跌0.72美元或1.09%；倫敦布蘭特期油每桶報68.53美元，跌0.75美元或1.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,902.27美元、24小時內約升0.3%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

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