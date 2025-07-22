美股｜道指早段靠穩　納指挫逾百點

投資者關注美國貿易談判進展，美股周二（7月22日）早段個別發展，道指靠穩，納指則跌逾百點。



圖為2025年5月13日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月22日

【23:05】現貨金價漲近1%

現貨黃金向上觸及每盎司3,430美元，日內漲0.97%。

【22:50】通用汽車跌逾7%

道指最新44,353點，升30點或0.07%；納指最新報20,864點，跌109點或0.52%；標普500指數現報6,294點，跌10點或0.17%。

關稅對企業衝擊浮現。通用汽車（General Motors）股價暫跌逾7%，該公司第二季獲利下滑32%至30億美元，並將11億美元的業績損失歸咎於高關稅成本。同業福特（Ford）也下跌1.5%。

【22:43】油價下跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.02美元，跌0.93美元或1.41%；倫敦布蘭特期油每桶報68.31美元，跌0.90美元或1.30%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,680.90美元、24小時內約跌0.1%。