美股｜ 市場觀望科技季績 早段升200點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布與日本達成貿易協議，另市場等待Tesla及Alphabet將於收盤後公布季績，美股周三（7月23日）上揚，道指最多曾升282點，目前收窄至200點。
本港時間7月23日
【22:53】Tesla及Alphabet將公布季績
道指最新44,703點，升201點或0.45%；納指最新報20,905點，升12點或0.06%；標普500指數現報6,326點，升16點或0.26%。 Tesla及Google母公司Alphabet將於收盤後公布季績，目前，Tesla升0.26%、Alphabet跌0.85%。
【22:48】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.99美元，跌0.32美元或0.49%；倫敦布蘭特期油每桶報68.28美元，跌0.31美元或0.45%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,944.60美元、24小時內約跌0.9%。
通用汽車次季純利暴跌35% 稱關稅造成11億美元業績損失美股｜道指收市升179點 標指再創收市新高 Nvidia挫2.5%標普指數連番破頂 富國銀行升目標價至7007點 大行最牛美股｜道指收市倒跌19點 納指標指再創收市新高