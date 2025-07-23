美股｜ 市場觀望科技季績　早段升200點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布與日本達成貿易協議，另市場等待Tesla及Alphabet將於收盤後公布季績，美股周三（7月23日）上揚，道指最多曾升282點，目前收窄至200點。



圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月23日

【22:53】Tesla及Alphabet將公布季績

道指最新44,703點，升201點或0.45%；納指最新報20,905點，升12點或0.06%；標普500指數現報6,326點，升16點或0.26%。 Tesla及Google母公司Alphabet將於收盤後公布季績，目前，Tesla升0.26%、Alphabet跌0.85%。

【22:48】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.99美元，跌0.32美元或0.49%；倫敦布蘭特期油每桶報68.28美元，跌0.31美元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,944.60美元、24小時內約跌0.9%。