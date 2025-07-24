毛九毛(9922)有望返3月高位　主要受惠客流恢復及需求升｜彭偉新

九毛九的業務涵蓋中式餐飲，主要品牌包括太二、怂火鍋及九毛九。集團專注於新鮮食材與優質服務，致力於提升用餐體驗。太二品牌為核心，佔收入較大比例，且持續推動門店優化與新模型餐廳的落地，提升運營效率。市場看好九毛九的新模型餐廳推廣，認為這有助於提升營運效率和改善顧客體驗。此外，客單價的穩定提升顯示消費者對新菜品的接受度提高，這將直接促進收入增長。高盛預計，隨著公司持續優化門店網絡和菜品結構，盈利能力將進一步提升。另外，隨著疫情影響逐步減弱，消費者的消費信心回升，九毛九的市場表現有望改善。



九毛九於7月22日的機構投資者持股比率為27.24%，自今年2月17日至今年7月23日期間，股價錄得11.35%的升幅，而在該期間共錄得2.04 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.57 億港元，而散戶則佔當中的0.47 億港元，另外，大戶對散戶資金流比率為 3.3比1(見圖1)，反映出大戶投資者對後市走勢仍然看好，而大戶投資者仍然會是主導股價上升的動力，另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.2%；而最低曾經跌至-12.25%後開始由低位反彈，而到昨日為止，大戶投資者的坐貨比率已回升上5.15%，反映出整體動力正在改善中，有助股價作進一步的上升。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 70.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 27.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.39倍，而市賬率則為 1.25 倍，整體估值已屬於正常的水平。集團過去5年的平均Beta值為 0.86，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.73 港元，而最低位則曾見 2.14港元，以現價計算，股價較 50 天線高出 16.84%，另外，但現價則只較 200 天線高出 1.29%，所以，短期股價只要不作出較明顯的回調而觸發下跌形態，相信股價短期強勢仍然能維持。尤其是市場對九毛九仍然長期看好，暫時仍然有作出進一步的上調預測的機會。

市場現時對九毛九有進行調研覆蓋的分析師共有18位，而目標價範圍由2.00港元至7.00港元不等，不過，以中位數計算，市場給予集團的目標價為3.30港元，較現價仍然有%的上升空間。至於以8個財務模型去計算的合理價，則相對於4.12港元，按現價計算，上望的目標價仍然有34%的上升空間，因此，九毛九的現價仍然有較大的上升空間。九毛九的股價曾於今年3月17日升上最高位3.54港元見頂後，股價持續回調，並在向下跌穿20天線後，最低更跌至7月低位見2.23港元後，在9天RSI開始出現底頭持走勢下，股價開始回升，更向上突破20天線後，形成了一浪高於一浪走勢，成功扭轉之前的下跌走勢。不單止收復整個跌浪總跌幅的38.2%及61.8%，更在9天RSI升上70以上水平，形成了整體轉強的訊號。

投資者可以在3.00港元水平買入，並等股價正式升破3.05港元的阻力，只要能成功升破，股價有望可以收復所有的跌幅，並可以上試3.50港元水平。另外，現時的主要支持位為20天線，若果股價向下跌穿該支持，走勢便會明顯轉弱，到時必須要先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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