美股｜3大指數早段造好　微軟市值破4萬億美元　Meta股價飆11%

受微軟（Microsoft）和Meta季度業績帶動，微軟股價周四（7月31日）急升，成為繼Nvidia之後第二家市值突破4萬億美元的上市公司。美股早段造好，道指最多曾漲逾200點，納指曾升逾1.5%、標指漲1%，及後升幅均有所收窄。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月31日

【22:50】納指仍漲近1%

道指最新報44,527點，升65點或0.15%；納指最新報21,329點，升199點或0.94%；標普500指數現報6,401點，升38點或0.60%。其中，微軟現時升4.24%、Meta漲11.42%，Nvidia亦升0.36%。

【22:46】油價跌0.8%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶69.40美元，跌0.60美元或0.86%；倫敦布蘭特期油每桶報71.83美元，跌0.64美元或0.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,955.14美元、24小時內約跌0.6%。