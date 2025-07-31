美股｜3大指數早段造好 微軟市值破4萬億美元 Meta股價飆11%
撰文：蕭通
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受微軟（Microsoft）和Meta季度業績帶動，微軟股價周四（7月31日）急升，成為繼Nvidia之後第二家市值突破4萬億美元的上市公司。美股早段造好，道指最多曾漲逾200點，納指曾升逾1.5%、標指漲1%，及後升幅均有所收窄。
本港時間7月31日
【22:50】納指仍漲近1%
道指最新報44,527點，升65點或0.15%；納指最新報21,329點，升199點或0.94%；標普500指數現報6,401點，升38點或0.60%。其中，微軟現時升4.24%、Meta漲11.42%，Nvidia亦升0.36%。
【22:46】油價跌0.8%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶69.40美元，跌0.60美元或0.86%；倫敦布蘭特期油每桶報71.83美元，跌0.64美元或0.88%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,955.14美元、24小時內約跌0.6%。
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