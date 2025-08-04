阿達尼否認擬與比亞迪合作　稱相關報道亳無事實根據

印度企業阿達尼集團擬與比亞迪（1211）合作，由阿達尼旗下企業於印度生產電池，及拓展在清潔能源領域業務。



《彭博》引述消息報道指，阿達尼正親自主持與比亞迪高層會談；由於擔心中印之間的外交緊張局勢，任何合作都將與比亞迪在該地區國家的子公司簽署，而不是與其位於深圳的總部簽署。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

計劃大規模生產鋰電離子電池

報道指，此次會談源自於阿達尼集團的雄心，即大規模生產鋰離子電池，用於電動車以及特別是固定式儲能，以補充其再生能源資產。

報道引述消息指，最先進、最經濟的充電電池技術掌握在中國製造商手中，阿達尼認為技術協議對集團目標至關重要。

圖為2012年9月24日，阿達尼集團（Adani Group）主席阿達尼（Gautam Adani）在印度艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）接受路透社訪問。（Reuters）

中企技術具性價比

報道亦引述消息指，阿達尼並未將全部精力放在比亞迪身上，他也與北京衛藍新能源科技等多間中國再生能源公司洽談。

知情人士補充說，雖然可以從歐洲和韓國公司獲得電池技術，但沒有一間公司能提供與中國公司相當的性價比。

不過，阿達尼集團發聲明否認有關消息，並指有關報道「毫無根據、不準確且具誤導性」，強調目前未有考慮或討論與比亞迪或北京衛藍新能源科技（Beijing Welion New Energy Technology）的合作。