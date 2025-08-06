美股｜道指早段升逾百點 蘋果飆4%
撰文：蕭通
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受新一輪企業財報提振，美股周三（8月6日）早段靠穩。其中，蘋果公司（Apple）股價漲逾4%，此前有白宮官員表示，該公司將宣布在美國投資1,000億美元。
本港時間8月6日
【22:55】超微電腦瀉20%
道指最新報44,224點，升112點或0.26%；納指最新報21,019點，升102點或0.49%；標普500指數現報6,325點，升26點或0.42%。其中，AMD逆勢下跌逾8%，因為其數據中心晶片收入令人失望。超微電腦（Super Micro Computer）第四季銷售額不如預期，股價暴跌20%。
【22:50】油價跌逾1%
油價回升。紐約原油期貨現時每桶65.75美元，升0.59美元或0.91%；倫敦布蘭特期油每桶報68.21美元，升0.57美元或0.84%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,273.10 美元、24小時內約升1%。
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