Perplexity擬斥2700億元購Google旗下Chrome　挑戰網絡搜尋地位

今年以來，環球股市表現理想，不論是外圍美股，歐股，還是亞洲、中港股票市場，基本呈現出百花齊放局面。近年對不少本港投資者而言，其中一個艱難的抉擇，就部署港股繼續追落後好，還是跟進美股乘勝追擊。



料港股美股下半年仍有好表現

筆者認為，不管港股還是美股，在下半年的時間仍具有不錯的表現機會，當然兩者背後的理由會有所不同。港股更著重內地經濟的復甦、內地刺激政策的出台，而美股則由新一輪減息來臨的推動。那如果在港股市場作出美股的投資，是否可行？投資者可以如何對沖美股高位回落的風險？

事實上，現時港股市場不乏針對美股的投資產品，ETF也是其中常見工具。香港近年上市的產品日趨多元化，交易所買賣產品（ETP）超過210隻，包括傳統交易所買賣基金（ETF），槓桿及反向產品等。產品佔大市比重由5年前不足5%，升至今年首5個月約17%，成為提升市場流動性的生力軍。財政司司長陳茂波形容，本港ETP既滿足多變的投資需求，亦為大市注入活力與流動性，在市場波動期間有效發揮流動性緩衝（liquidity buffer）作用。

例如踏入下半年，香港推出了首隻美股收益主題主動型ETF，有助投資者在當前環球經濟及地緣政治充滿不確定性下，提供相對具防守性的投資組合，旨在每月派發相對穩定的股息。恒生投資與摩根資產管理攜手發行的恒生摩根美國股票高入息主動型ETF（3476），透過連接基金形式投資在愛爾蘭上市為主的ETF，藉愛爾蘭與美國稅務安排減少投資者受稅務影響。

期權金高低與波幅相關

此ETF屬於一隻主動型ETF。採取由下而上的選股方式，配合公司基本面分析，挑選較低波幅的美股持倉來構建組合，並通過出售標普500指數認購期權獲取期權金，增強投資組合入息。由於市場波幅率與期權金收益有正面關係，市場波幅率越高，期權金收益越高，意味美股市場處於高位，波動性較高之下，期權金將可抵銷股票潛在下跌帶來的部份虧損，提升潛在回報。另外，面對現時目前美股處於高位，科技股的高估值使部分投資者謹慎，而該ETF的成份股則避免過度集中於大型科技股之上，相反涵蓋多個行業，降低風險。

該ETF每手交易數量為500個基金單位，上市類別基金單位總管理費每年最高0.7%，基金全年經常性開支比率為每年0.85%，並在本月11日派發上市以來首次股息0.0122美元。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。