中國7月CPI表現持平 PPI則跌3.6%｜中國經濟
撰文：
黃捷
出版：
2025-08-09 09:35
更新：
2025-08-09 10:48
中國7月消費物價指數﹙CPI﹚按年表現持平，前值為升0.1%。
另一邊廂，生產者物價指數﹙PPI﹚按年跌3.6%，前值亦為-3.6%。
中國經濟