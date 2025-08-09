中國7月CPI表現持平　PPI則跌3.6%｜中國經濟

撰文：黃捷
中國7月消費物價指數﹙CPI﹚按年表現持平，前值為升0.1%。

另一邊廂，生產者物價指數﹙PPI﹚按年跌3.6%，前值亦為-3.6%。

