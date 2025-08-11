大摩料反內捲屬建設性訊號　外資夏季後恢復流入中國股市

摩根士丹利指出，近期中國的「反內捲」政策是個建設性訊號，反映中央解決產能過剩問題的堅定承諾，但短期（未來3至6個月）對企業基本面影響有限。不過該行分析師最新表示，鑑於中國股市長期結構性改善趨勢在6至12個月內（甚至更長時間）仍穩固，且全球投資者對中國股市的配置仍遠低於其推薦水平，預計夏季過後外資流入中國股市的趨勢將恢復。



料反內捲積極影響未來數年顯現

《路透》引述大摩報告，指出內地反內捲行動提振了市場情緒，尤其是自上而下的訊號逐漸變得更加強烈和清晰；又預計該政策對市場的積極影響可能在未來幾年逐步顯現，但對短期企業基本面影響有限。

大摩建議，未來3至6個月不要高估實際產能削減的程度；卻看好在12至24個月內，該政策在供需動態更平衡的背景下，提升盈利增長和投資回報率（ROE）的潛力。

報告表示，密切關注未來幾個月市場對盈利預期的修正趨勢。如果市場共識預期MSCI中國指數盈利增速達到雙位數甚至更高，可能表明對盈利復甦的預期過於樂觀，須保持謹慎。

港股方面，他們指出，6月下旬以來滬綜指和滬深300指數分別跑贏恒生指數2.6和1.5個百分點，但港股可能在夏季過後恢復動能。