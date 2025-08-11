美股｜3大指數早段個別發展　道指最新跌150點

美股周一（8月11日）早段個別發展。道指在早段曾升97點，但最新跌150點，納指仍靠穩。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月11日

【22:48】美光科技漲逾3.5% Intel升逾4%

道指最新報44,026點，跌149點或0.34%；納指最新報21,4636點，升13點或0.06%；標普500指數現報6,384點，跌5點或0.08%。

其中，晶片巨頭Nvidia和AMD傳已同意，將把在中國銷售的先進晶片15%收入上交給美國政府後，股價分別漲0.16%及2.38%。美光科技（Micron Technology）上調第四季營收和獲利預期，推動股價上漲3.5%。 另外，Intel漲逾4%。

【22:45】油價約跌0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.78美元，跌0.10美元或0.16%；倫敦布蘭特期油每桶報66.444美元，跌0.15美元或0.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報120,072.10美元、24小時內約升1%。