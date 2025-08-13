特朗普發火　抨擊高盛對關稅負擔預測　譏CEO蘇德巍不如轉行做DJ

美國特朗普接連對企業或華爾街大行管理層「開火」，今次成為其目標的大行掌舵人，為高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）。特朗普抨擊高盛對美國關稅將損害經濟的預測是錯誤，並質疑蘇德巍是否應該領導該銀行。



美國總統特朗普（Donald Trump）。(Reuters)

特朗普在社交媒體上稱，關稅成本主要由外國公司和政府承擔，高盛對市場影響和關稅本身都作出錯誤的預測，認為蘇德巍應該去找個新的經濟學家；還說蘇德巍或許應該專心當DJ，而不是費心經營一家大型金融機構。

特朗普沒有具體說明他指的是高盛哪項研究。

高盛首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）等分析師日前在報告中表示，截至6月美國消費者已承擔22%的關稅成本，如果近期關稅繼續保持同樣的軌跡，這一數字可能會上升到67%。

報告又指出，美國企業迄今為止已承擔了超過一半的關稅成本，但其承擔的份額將降至10%以下。該行分析表明，關稅效應迄今已使核心PCE物價水平上漲了0.20%，預計7月份將再上漲0.16%，8月至12月將再上漲0.5%。假設扣除關稅效應後的潛在通脹趨勢為2.4%，那麼12月份核心PCE通脹率將按年上漲3.2%。

高盛行政總裁蘇德巍過去曾化身DJ在餐廳打碟。 Goldman Sachs Co-President and Co-Chief Operating Officer David Solomon plays disc jockey at a lounge called Libation in New York City, U.S. Saturday, April 7, 2018. Picture taken April 7, 2018. Jennifer Ablan

不久前放棄DJ這一愛好的蘇德巍，成為特朗普最新針對的企業高層，這種情況表明企業在關稅問題上所面臨的敏感性。高盛是最近一家面臨壓力的華爾街銀行，此前特朗普批評摩根大通和美國銀行等多家銀行歧視他和他的支持者。