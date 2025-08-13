美股｜道指早段曾漲逾400點後收窄 納指及標指再破頂
撰文：蕭通
出版：更新：
市場對聯儲局下月減息的信心增強。美股周三（8月13日）高開，道指最多曾漲429點，納指及標指再創歷史新高，3大指數其後升幅收窄。
本港時間8月13日
【22:46】道指最新漲逾250點
道指最新報44,744點，升285點或0.64%；納指最新報21,726點，漲45點或0.21%；標普500指數現報6,458點，升13點或0.20%。
數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。
【22:43】油價下跌 Bitcoin價格升上12.1萬美元
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.68美元，跌0.49美元或0.78%；倫敦布蘭特期油每桶報65.69美元，跌0.43美元或0.65%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報121,511.09美元、24小時內約升1.7%。
美股｜道指高收483點 3大指數同飆逾1% 納指標指破頂美股｜道指收市跌200點 納指挫0.30%Perplexity擬斥2700億元購Google旗下Chrome 挑戰網絡搜尋地位美股｜道指收市倒跌224點 納指漲0.35% 蘋果再升3.18%美股｜道指收市升81點 納指漲1.21% 蘋果飆半成