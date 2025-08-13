美股｜道指早段曾漲逾400點後收窄　納指及標指再破頂

市場對聯儲局下月減息的信心增強。美股周三（8月13日）高開，道指最多曾漲429點，納指及標指再創歷史新高，3大指數其後升幅收窄。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月13日

【22:46】道指最新漲逾250點

道指最新報44,744點，升285點或0.64%；納指最新報21,726點，漲45點或0.21%；標普500指數現報6,458點，升13點或0.20%。

數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低於預期的2.8%，前值為漲2.7%；核心CPI按年升幅3.1%，也低於預期的3%，前值則為2.9%。

【22:43】油價下跌 Bitcoin價格升上12.1萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.68美元，跌0.49美元或0.78%；倫敦布蘭特期油每桶報65.69美元，跌0.43美元或0.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報121,511.09美元、24小時內約升1.7%。