證監會及金管局就穩定幣相關市場波動發聯合聲明

證監會和金管局今天（8月14日）就近期穩定幣相關市場波動發表以下聯合聲明。

證監會和金管局稱，留意到近期出現與穩定幣概念相關的市場波動。這些波動看似源於擬在香港申請穩定幣發行人牌照、從事相關活動或探討此類計劃可行性等相關的公告、新聞、社交媒體帖文或市場揣測。部分聲稱亦提及近期曾與香港金融監管當局接觸。

金管局重申，在考慮穩定幣發行人牌照申請時將採取穩健及審慎方式，並設立較高的門檻。金管局強調，表達意向或提交穩定幣牌照申請，以及金管局與相關機構的溝通，只是申請牌照的過程，最終獲發牌照與否將視乎申請是否符合發牌條件。

鑑於這些計劃或申請結果存在重大不確定性，上述由市場情緒或投機驅動的波動突顯了在市場狂熱時保持警惕的必要性。股價劇烈波動可能導致非理性決策，使投資者面臨不必要的風險。

有見及此，證監會與金管局呼籲公眾應保持謹慎，深入分析相關資訊，避免只基於市場炒作或價格勢頭作出非理性投資決策。公眾應謹記在波動環境中作出深思熟慮及有根據的決定，對於減低風險至為重要。

另外，市場參與者在進行公眾溝通時應負責任行事，避免發表可能誤導投資者或造成不切實際期望的言論。

為維護市場廉潔穩健及保障投資者，證監會設有專責市場監察團隊及先進且經過驗證的系統以密切監察香港的交易活動。針對任何可能損害市場廉潔穩健的操縱或欺詐行為，證監會將採取嚴厲行動。