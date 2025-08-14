美股｜PPI升幅高於預期　道指早段跌逾200點

美國7月份最終需求生產物價指數（PPI），增幅高於市場預期。道指周四（8月14日）早段下跌，最多曾挫222點，目前跌幅收窄



圖為2025年4月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月14日

【22:57】 7月最終需求PPI按年升3.3%

道指最新報44,850點，跌71點或0.16%；納指最新報21,718點，升5點或0.02%；標普500指數現報6,465點，跌1點或0.02%。

數據方面，美國7月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.9%，高於市場預期升幅為0.2%，前值為持平；按年則升3.3%，也高於預期增長的2.5%，前值為升2.3%。

【22:54】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.47美元，升0.82美元或1.31%；倫敦布蘭特期油每桶報66.46美元，升0.83美元或1.26%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,018.09美元、24小時內約跌1.5%。