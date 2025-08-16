純利腰斬、外賣蝕140億　京東財報魔鬼細節大對比　家底夠燒幾耐?

內地外賣大戰膠著已久，伴隨中期業績的漸次揭盅，誰主沉浮或將見分曉。京東（9618）率先放榜，經調整利潤錄得73.9億元，按年近乎腰斬，包括外賣在內的新業務更虧損147.8億元（人民幣，下同），實可謂驚人。



甫放榜時，京東美股（美：JD）一度揚近3%隨後轉跌，港股亦難倖免。不過京東賬面現金仍高達2,234億元，市盈率（PE）只約8倍，近來股價又始終區間波動，頗具規律可考，不禁惹人心動，「執平貨」的風口究竟到未？還需先比對首兩季財報看起。



京東（9618）率先放榜，經調整利潤錄得73.9億元，按年近乎腰斬。（資料圖片）

外賣等新業務錄148億虧損 整體經營利潤率轉負

比對今年兩季業績，可見財報善用「排版的藝術」。次季總收入錄得22.4%的按年增長，高達3,567億元，確乎相當穩健，自然擺於最先。但摘要第二段中，原本對於經營利潤的表述，本季就「神秘隱去」。

回看今年首季，公司經營利潤為105億元，經營利潤率為3.5%。行至次季，便只可在詳細的業績披露部分，才可見及公司經營損失錄得9億元，經營利潤率錄得負0.2%。而上年同期仍為盈利105億元，轉虧的罪魁，便是對新業務的投資，即市場熟知的外賣大戰。

單獨視乎新業務分部，可見去年同期的經營虧損，還控制在不足7億元，今年就已擴大至147.8億元。粗略比對，假設原有歸屬新業務的虧損不變，相當於今年因入局外賣虧損，高達140億元，「百億補貼」的口號所言非虛。

一季增聘20萬人 經營費用狂升近9倍

從開支狀況，亦可佐見一二，根據僱員人數可見截至6月底，公司指，京東生態系統下的人員總數約為90萬名，而截至3月底，該數字僅有70萬，短短一季之內，人手大增20萬人。財報另外披露，當中全職騎手規模已突破15萬人。

因此，公司次季新業務的營業成本，按年大升4倍至144.1億元；經營費用更狂升近9倍，至144.5億元。

儘管公司未有詳細闡述個中區別，僅從一般理解，營業成本一般包括原材料、物流、人力開支等成本，包括騎手工資等。而經營費用則包括營銷、行政等開支，例如營銷開支大增1.3倍至270億元，就用於為新業務推廣活動的開支。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（資料圖片）

自由現金流腰斬 惟賬面現金仍達2,234億

儘管外賣燒錢至此，關乎公司核心零售業務，收入其實錄得3,101億元，按年增長20.6%，零售經營利潤率達到4.5%，創下公司歷史上所有大促季度的最高紀錄，雖然背後不乏「國補」加持，仍算靚麗。

而公司次季自由現金流，雖然按年大跌55%至220.2億元；12個月的自由現金流，更是狠挫82%至100.8億元。但期內公司現金及現金等價物等，仍高達2,234億元，且單季度的自由現金流，較上季反而微升，賬面現金頗為豐厚。

期內，公司更多有擴張動作，包括收購本港佳寶超市，成立新業務部，另斥22億歐元收購德國零售巨頭CECONOMY，似乎仍顯示出財大氣粗。

京東正式完成對香港佳宝食品超級市場的收購。（資料圖片）

兩季財報回購進度未變化 暫停回購近50日

不過站在散戶的立場，自然更關心股東回報問題。公司第二季財報披露，年初至今合計回購約8070萬股A類普通股，總額為15億美元，看來頗有誠意。

但細究之下，該句表述與首季財報完全一致，換言之，在5月13日放榜首季業績之日，至6月底，最需燒錢補貼的促銷時段，京東已默默停止了回購的步伐， 其實「犧牲」了原本屬於股東的回報。

伍禮賢：牛市不宜選落後股 料三強爭霸美團最傷

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，外賣平台的補貼大戰，料年內持續，最終鹿死誰手難有定論，不過總體股價走勢和結果，應大抵呈正相關。他解釋稱，京東在眾業務領域動作多多，包括大舉收購境外零售企業，恰是因為其核心業務放緩，希望可以尋求新動力。

僅從三強爭霸的格局看，翻查數據，阿里巴巴（9988）淘寶閃購和餓了麼曾聯合宣布，不計及「零元購」及自提，連續兩個周末日均訂單超9,000萬。美團（3690）外賣日均單量已超過9,000萬量級以上，即時零售日訂單量曾達1.5億。而京東618期間外賣業務日單量，尚只突破2,500萬單，處於下風。

京東近來股價總是呈現區間波動，120港元位置形成多個底部。（彭博截圖）

不過出於股份炒賣的視角，京東年初至今股價跌逾一成，跑輸大市，且近來總是在120至不足140港元的區間波動，或許存在交易機會。

伍禮賢則提醒認為，港股當下處於牛市，資金氛圍並不傾向追捧落後股，反而會更集中熱門行業，例如遊戲業務。但若將三間公司排序，他認為阿里業務更廣泛，又有AI雲加持，最為看好；京東核心業務穩健可居其次；惟AII in外賣業務的美團，情況未算樂觀，應對外賣大戰下，後市的風高浪急，就務必當心。