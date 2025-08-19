美股｜道指早段曾漲逾200點　納指跌逾200點

美股周二（8月19日）早段個別發展，投資者評估零售巨頭家得寶（Home Depot）的業績，以了解美國消費狀況，並等待聯儲局本周稍後舉行的年度研討會。 道指早段曾漲295點，其後升幅收窄；納指則挫逾200點。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月19日

【22:57】Intel 升半成

道指最新報45,100點，升188點或0.42%；納指最新報21,436點，跌193點或0.89%；標普500指數現報6,436點，跌12點或0.19%。 其中，家居裝修零售商家得寶 （Home Depot）維持其年度業績預期不變，股價暫升3.88%，為升幅最大道指成份股。

英特爾（Intel）獲得日本軟銀集團（SoftBank Group）注資20億美元，股價最新漲5.33%。另外，網路安全公司Palo Alto Networks現4.61%，此前這家公司預測2026財年的營收和利潤將高於預期。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【22:47】油價下跌約1%

由於交易商估計俄烏之間的談判，可能導致美國解除對俄羅斯原油的制裁，油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.07美元，跌0.63美元或1.00%；倫敦布蘭特期油每桶報 66.01美元，跌0.59美元或0.89%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,054.67美元、24小時內跌逾1%。