央視再提Nvidia晶片設後門　黃仁勳回應﹕H20從來無後門

芯片龍頭英偉達Nvidia（美：NVDA），據報已指示三星電子及Amkor Technology（美：AMRK）等零件供應商，停止與H20 AI芯片相關的生產。



外電《The Information》引述消息指，公司發出指令前，內地限制採購H20芯片，該芯片本為依照美國對華技術管制要求，所特供的低端AI晶片。

而早先亦有消息指，Nvidia獲得美國批准，恢復向中國銷售低端AI晶片，但需要向美國政府提供15%的相關收入分成。

Nvidia發言人回應指，正不斷管理供應鏈以應對市場狀況，正如美中兩國政府所稱，H20芯片並非軍用產品，亦不適用於政府基礎設施，故中國不會倚賴美國芯片進行政府運作，同樣美國政府亦不會倚賴中國芯片。

央視再就「後門」問題作報道

另一方面，《央視》再次就Nvidia生產的晶片設有「後門」情況進行報道。報道指出今年5月美國議員提出法案，要求美國商務部強制美國晶片企業在受出口管制的晶片中加入「後門」，其中就包括Nvidia旗下的H20芯片。今年7月底，中國網信辦約談英偉達，要求說明並提交「後門」安全風險相關證明資料。

報道續指，「後門」主要分為三類：一是「惡意自帶」：廠商可透過遠端指令直接操控設備。例如在用戶沒有察覺的情況下，開啟攝影機並上傳影像資料。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

二是「後期破解」：廠商設定遠端存取接口，但因管理不善或被第三方破解，導致「後門」淪為竊密工具。 2024年，中國某智慧能源和數位資訊大型高科技企業遭到網路攻擊，並被竊取大量商業機密資訊。

三是「暗中植入」：透過污染開源程式碼庫、篡改軟體更新套件或在供應鏈環節植入惡意程式碼，在裝置使用過程中暗中啟動「後門」。 2025年初，某國產智慧電視品牌因使用被竄改的第三方組件，導致數百萬台設備面臨資料外洩風險。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。(Reuters)

黃仁勳親回應﹕H20晶片並無後門

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳今日到訪台灣，回應傳媒提問時重申，H20芯片沒有安全後門，「這種情況根本不存在，從來沒有」，希望提供給中國政府的答覆足夠充分，目前雙方仍在持續討論。