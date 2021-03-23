騰訊音樂Q4純利按年增15%　在線音樂付費用戶急增四成｜中概股

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-03-23 08:45

騰訊音樂（美：TME）發布2020年Q4及全年未經審計的財務報告。

2020年第四季度，騰訊音樂總營收按年增長14.3%，至83.4億元（人民幣，下同）。其中在線音樂服務收入按年增長達29%，高於2020年第三季度的25.9%。歸屬於公司股東的淨利潤為12億元，相比之下上年同期歸屬於公司股東的淨利潤為10.4億元，按年增幅為15%。

截至2020年12月31日的全年，騰訊音樂總營按年增長14.6%至291.5億元，歸屬於股東淨利潤按年增長4.3%至41.6億元，非國際財務報告準則下（Non-IFRS）歸屬於股東淨利潤達49.5億元。

第四季度，騰訊音樂在線音樂付費用戶數與付費率繼續攀升，在線音樂付費用戶達到5,600萬，按年增長40.4%。按月淨增長為430萬，付費率歷史性破9%，高於第三季度的8%和2019年同期的6.2%。在付費用戶規模加速增長的驅動下，在線音樂訂閲收入保持強勁增勢，按年提升42%。

據雅虎財經網站提供的數據顯示，華爾街14名分析師此前平均預期，基於非國際財務報告準則計算，騰訊音樂第四季度每股收益將達0.12美元。

此外，華爾街16名分析師此前平均預期，騰訊音樂第四季度營收將達12.8億美元。財報顯示，騰訊音樂第四季度總營收為83.4億元人民幣，符合分析師預期。

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