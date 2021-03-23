泡泡瑪特被高估了嗎？　「盲盒潮流終會過去　IP更勝盲盒本身」

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-23 09:00

截至周一港股收市，泡泡瑪特（9992）收報61.9元，全日跌幅接近10%，跑輸大市。該公司股價從高點107.6元跌至目前的61.9港元，區間跌幅超過40%，市值降至不足900億港元。

據《北京商報》報道，有分析認為，此次泡泡瑪特股價異動或與其即將發佈最新財報有關。泡泡瑪特3月12日發佈公告預報將於3月26日舉行董事會會議，並考慮發佈截至2020年12月31日的全年業績。此外，亦有消息稱泡泡瑪特上市聯席保薦人之一中信里昂證劵，近期發佈研報，將泡泡瑪特2021-2022年銷售預計下調9%-10%，純利預測下調10%-11%。

作為「盲盒第一股」，泡泡瑪特的估值泡沫正在被擠壓。但這並不意味着整個盲盒市場的熱度也會隨之冷卻。

根據方正證券研究所2020年12月發佈的報告《泡泡瑪特150頁深度報告：星火燎原，星辰大海》，潮玩及盲盒經濟崛起的背景是經濟發展，人均GDP增長後文娛消費起飛。潮玩及盲盒的主要受眾是Z世代（1995-2009年出生的人）人群。截至2019年末，中國Z世代人群約為2.6億，佔總人口的16%。隨着Z世代步入社會，將釋放巨大的文娛消費贈量。預計2024年，中國潮玩市場規模將會增長至763億元人民幣，2019-2024年複合增速達29.8%。

當下，中國國內潮玩和盲盒市場的頭部競爭尚未形成，各種玩家的進入也導致市場泥沙俱下。中消協今年1月曾指出，目前盲盒商家存在過度營銷、虛假宣傳、產品質量難以保障和消費糾紛難以解決四類主要問題。盲盒也不僅局限於潮玩，甚至還衍生出手機盲盒、寵物盲盒、美妝盲盒等。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林指出，盲盒本身就是一種潮流。但潮流終會過去，風口過後，消費者會注重IP更勝於盲盒玩法本身。從這個層面來說，即便如泡泡瑪特面對的也是一個有天花板的市場，而且隨着未來監管的跟進，很可能行業還會出現一定的風險性。

$泡泡瑪特國際集團有限公司(09992.HK)$