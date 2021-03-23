鮑威爾：比特幣是投機資產　不能替代美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-23 10:40

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）3月22日表示，比特幣缺乏使其成為有用貨幣的關鍵要素，因此這種加密貨幣本質上更像是黃金的替代品，而不是美元的替代品。

據《中國騰訊美股》報道，在鮑威爾發表這番言論之際，比特幣價格小幅下跌，但仍保持在5.7萬美元關口上方。在過去7個月時間裏，隨着交易活動的激增和金融業越來越多的認可，這種加密貨幣的價格飆升。

CoinDesk數據顯示，截至發稿，比特幣價格下跌0.29%，至57,008.59美元。在過去24個小時裏，比特幣價格最高觸及58,407.62美元，最低觸及56,367.50美元。CoinDesk追蹤來自於Bitstamp、Coinbase、itBit和Bitfinex等加密數字貨幣交易所的價格。

「加密資產的波動性很大——從比特幣身上就可以看出來——因此作為一種價值儲存手段而言並不真正有用。它們沒有任何後盾，更多的是一種投機資產。」鮑威爾在國際清算銀行（BIS）主辦的一次網絡研討會上表示。「它本質上是黃金的替代品，而不是美元的替代品。」

鮑威爾稱，與加密資產相比，穩定幣是「一種改進」，但其可信度來自於主權貨幣的支持。他指，穩定幣可能會在適當的監管下發揮作用，但這種作用不會成為新的全球貨幣體系的基礎。

他還表示，一種由私人公司激勵的全球貨幣理應受到最高水平的監管預期。