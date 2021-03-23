景順料債息破2厘　累納指未來數月或暴跌10%　正是撈底好時機

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-23 15:20

《新浪財經》報道，景順集團（Invesco）全球首席市場策略師Kristina Hooper周一（22日）表示，雖然美債收益率上升短期內給科技股帶來了壓力，但科技股的長期增長潛力是「非凡的」，任何拋售都是買入機會。

霍伯說：「任何時候我們看到科技股的拋售，都是買入一些投資者願望清單上的有吸引力的股票的機會，因為科技股的長期潛力非常巨大。」

過去五周，以科技股為主的納斯達克指數下跌了5%以上，而基準的10年期美國國債收益率上漲了40%。

霍伯說：「通常，當收益率上升到一個較高水平時，會有一段消化期。實際上，股市在利率上升的環境中表現良好。所以，這是一個買入科技股的機會，因為它們可能在未來12個月有更好的表現。」

但她說，投資者首先可能需要保持穩定的心態，才能度過不穩定時期。她警告說，儘管納指周一表現強勁，但未來還會有更多波動。

霍伯認為，10年期美債收益率在未來幾個月可能升至至少2%。她猜測，這可能會導致納指暴跌10%。

她表示：「這可能是一次非常強勁的經濟反彈，這將體現在10年期美債收益率的顯著上升中。」

疫苗接種可將需求重新釋放

霍伯表示，她預計新冠疫苗接種和經濟繼續重新開放將釋放被壓抑的需求。然而，她並沒有拉響通脹警報。

她說：「雖然我預計通脹會上升，但我相信這將是暫時的。創新、人口結構等長期因素應該會對價格構成下行壓力。」

她說，總體而言，長線投資者應該擁有廣泛的股票敞口，包括周期性股票。

霍伯說：「世界將進入經濟復甦模式。事實上，一些國家已經做到了這一點，這將是一次強有力的復甦。」