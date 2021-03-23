恒指半日瀉339點　美團、快手插逾4%　吉利績前挫4%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-23 12:09

土耳其貨幣勁瀉，避險意欲驟升。美股納指受惠曾升1.81%，收市仍漲1.23%，報13377點。道指收市升103點或0.32%，報32731點。標指揚0.7%，報3940點。蘋果、英特爾升幅逾2%，Tesla最多升超過6%，收市升2.3%報670美元。

【12:10】思摩爾半日跌27.1%

恒生指數半日跌339點或1.18%，中午收報28545點，大市成交額931.57億元；恒生科指收報8304點，跌204點或2.4%。國企指數收報11129點，跌176點或1.6%。

美團（3690）半日瀉4.2%，中午收報307元，成交額40.25億元，為藍籌表現最差；騰訊（0700）跌0.24%，報632元；阿里巴巴（9988）跌0.2%，報230.8元；小米（1810）插3.4%，報25.85元。

快手（1024） 績前曾跌穿300元關，中午收報300.2元，仍跌4.6%，成交額8.66億元。

內地監管電子煙，思摩爾 （6969） 半日瀉27.1%，中午收報48.1元。

百度 （9888） 首日掛牌，中午收報252.6元，較招股價252元微升0.6元。

吉利（0175）績前跌近4%，中午收報23.2元。

碧桂園服務（6098）半日升5.5%，收報73元。

【11:32】深成指數瀉逾1%

內地股市偏軟，上證指數中午收報3402點，跌40點或1.2%。深成指數收報13567點，瀉193點或1.41%。

滬深300指數中午收報4984點，跌72點或1.44%。創業板指數收報2655點，跌42點或1.6%。

【11:16】恒生指數跌405點

恒生指數最新跌405點或1.4%，報28479點；恒生科指倒跌212點或2.5%，報8296點。

汽車股個別走，吉利（0175）績前低開低走，一度瀉逾半成，最新報23元，仍跌4.8%，市傳因高科技公司定位問題，回科創板上市遇阻。長汽（2333）倒跌3.7%，報20.95元；比亞廸（1211）跌4.3%，報179元；華晨（1114）則升0.3%，報7.02元。

【10:55】恒生科指倒跌2%

恒生指數最新跌337點或1.17%，報28547點。恒生科指倒跌170點或2%，報8338點。

思摩爾（6969）仍插26.4%，報48.55元，成交額57.3億元。

騰訊（0700）跌0.63%，報629.5元；美團（3690）瀉3.7%，報308.8元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，報230元；小米（1810）插3.7%，報25.75元。

快手（1024）績前一度瀉逾3%，現仍跌2.9%，報305.6元。

【10:35】恒生指數跌幅擴大

恒生指數倒跌逾200點，最新跌247點或0.86%，報28637元。

小米 （1810） 跌幅擴大至3%，低見25.8元，最新跌3.6%，報25.8元。

【10:25】內地股市偏軟

內地股市開市後偏軟。上證指數開市報3445點，升1點或0.06%；現報3428點，跌15點或0.44%。深成指開市報13754點，跌6點或0.04%；現報13666點，跌94點或0.69%。

滬深300指數開市報5057點，跌不足1點；現報5032點，跌24點或0.49%。

創業板指數開市報2684點，跌13點或0.5%；現報2672點，跌25點或0.95%。

【10:05】恒生指數倒跌31點

港股走勢偏軟，恒生指數倒跌31點或0.11%，報28854元。

汽車股個別走，將公布業績的吉利（0175）低開低走，最新跌2.3%，報23.6元；長汽（2333）則升1.6%，報22.1元；比亞廸（1211）跌1.1%，報185.1元；華晨（1114）升0.6%，報7.04元。

中生製藥（1177）績前升0.23%，報8.54元；同樣，藥明生物（2269）升0.6%，報90.85元。

海底撈（6862）放榜前跌0.5%，報55.8元；百勝中國（9987）升1.3%，報476元。

百度 （9888） 早段曾升逾1%，高見256.6元，較招股價252元高出1.8%，最新報253.2元。

【09:43】碧桂園服務曾飆逾一成

恒生指數開市後反覆上落，徘徊29000點，最新升13點或0.05%，報28898點。恒生科指升33點或0.4%，報8542點。

碧桂園服務（6098）去年全年盈利按年增長逾6成，股價曾飆逾一成，見77.85元，最新報75.4元，仍升9%。

康師傅控股（0322）去年盈利按年增長逾兩成，股價低開，曾插至30天低位至14元，現報14.4元，仍跌4.9%。

思摩爾（6969）曾一度插至40元，最新報49.8元，仍瀉24.5%。

【09:20】思摩爾低開15%

恒生指數高開122點或0.42%，報29008點，大市成交額32.53億元；恒生科指開報8580點，升72點或0.85%。國企指數低開55點或0.49%，報11362點。

騰訊（0700）旗下騰訊音樂第四季盈利遜預期，高開1.7%，報644.5元；阿里巴巴（9988）開報231.4元，微升0.1%；美團（3690）高開1.4%，報325元。快手（1024）升0.5%，報316.4元。

小米（1810）開報27元，升0.9%，標普道瓊斯指數表示小米有資格再次獲納入指數。

港交所（0388）開報458.8元，升0.6%；友邦（1299）高開1.2%，報97.9元；滙豐（0005）低開0.9%，報45.6元。

思摩爾（6969）低開15%，報56.1元，工信部擬修電子煙監管法。