恒指跌幅擴大至逾200點　小米插逾3%　思摩爾瀉逾兩成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-23 10:36

土耳其貨幣勁瀉，避險意欲驟升。美股納指受惠曾升1.81%，收市仍漲1.23%，報13377點。道指收市升103點或0.32%，報32731點。標指揚0.7%，報3940點。蘋果、英特爾升幅逾2%，Tesla最多升超過6%，收市升2.3%報670美元。

【10:35】恒生指數跌幅擴大

恒生指數倒跌逾200點，最新跌247點或0.86%，報28637元。

小米 （1810） 跌幅擴大至3%，低見25.8元，最新跌3.6%，報25.8元。

【10:25】內地股市偏軟

內地股市開市後偏軟。上證指數開市報3445點，升1點或0.06%；現報3428點，跌15點或0.44%。深成指開市報13754點，跌6點或0.04%；現報13666點，跌94點或0.69%。

滬深300指數開市報5057點，跌不足1點；現報5032點，跌24點或0.49%。

創業板指數開市報2684點，跌13點或0.5%；現報2672點，跌25點或0.95%。

【10:05】恒生指數倒跌31點

港股走勢偏軟，恒生指數倒跌31點或0.11%，報28854元。

汽車股個別走，將公布業績的吉利（0175）低開低走，最新跌2.3%，報23.6元；長汽（2333）則升1.6%，報22.1元；比亞廸（1211）跌1.1%，報185.1元；華晨（1114）升0.6%，報7.04元。

中生製藥（1177）績前升0.23%，報8.54元；同樣，藥明生物（2269）升0.6%，報90.85元。

海底撈（6862）放榜前跌0.5%，報55.8元；百勝中國（9987）升1.3%，報476元。

百度 （9888） 早段曾升逾1%，高見256.6元，較招股價252元高出1.8%，最新報253.2元。

【09:43】碧桂園服務曾飆逾一成

恒生指數開市後反覆上落，徘徊29000點，最新升13點或0.05%，報28898點。恒生科指升33點或0.4%，報8542點。

碧桂園服務（6098）去年全年盈利按年增長逾6成，股價曾飆逾一成，見77.85元，最新報75.4元，仍升9%。

康師傅控股（0322）去年盈利按年增長逾兩成，股價低開，曾插至30天低位至14元，現報14.4元，仍跌4.9%。

思摩爾（6969）曾一度插至40元，最新報49.8元，仍瀉24.5%。

【09:20】思摩爾低開15%

恒生指數高開122點或0.42%，報29008點，大市成交額32.53億元；恒生科指開報8580點，升72點或0.85%。國企指數低開55點或0.49%，報11362點。

騰訊（0700）旗下騰訊音樂第四季盈利遜預期，高開1.7%，報644.5元；阿里巴巴（9988）開報231.4元，微升0.1%；美團（3690）高開1.4%，報325元。快手（1024）升0.5%，報316.4元。

小米（1810）開報27元，升0.9%，標普道瓊斯指數表示小米有資格再次獲納入指數。

港交所（0388）開報458.8元，升0.6%；友邦（1299）高開1.2%，報97.9元；滙豐（0005）低開0.9%，報45.6元。

思摩爾（6969）低開15%，報56.1元，工信部擬修電子煙監管法。