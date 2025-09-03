中國閱兵｜李民斌︰港人應牢記抗戰精神　為更美好未來積極打拼

抗戰勝利80周年，全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌今日﹙3日﹚出席閱兵觀禮後表示，非常榮幸受邀參加抗戰勝利80周年大會，現場聆聽了習近平主席的重要講話並觀禮，深感自豪，很受鼓舞。

李民斌指出，這次閱兵，通過尖端武器的演示，彰顯國家在捍衛主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力，作為中國人的驕傲和光榮，更是油然而生。

他又稱，習近平的講話，不僅回顧歷史，也是啟迪未來，振奮人心。「80年的風雨兼程，我們見證了中華民族的覺醒和復興。當前，處於世界百年未有的大變局，我們深信憑藉堅毅不屈的意志，勇於創新的精神，國家定能以自主開放突破障礙，團結合作應對挑戰，共創和平、團結與繁榮的人類未來。」

李民斌補充，和平來之不易，安寧來之不易，發展來之不易。香港經歷過不同的挑戰，「一國兩制」實踐已經進入新階段。每個香港人，都應牢記歷史使命，牢記抗戰精神，為更美好的未來積極打拼。接下來的「十五五」時期，我們更應找准定位，發揮特色，主動和積極融入國家發展大局，把各項任務和使命做好，為強國建設和民族復興作出獨特的貢獻。