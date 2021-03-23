物管股反彈　碧服去年多賺六成　股價漲超8% | 港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-23 09:55

物管股今早反彈，碧桂園服務（6098）升超8%，綠城管理服務（9979）升超10%，雅生活服務（3319）升5.73%。

個股方面，雅生活服務公佈，分別收購北京慧豐的51%股權、陝西明堂的60%股權及大連明日環衞業務的51%股權，總對價為2.81億元（人民幣，下同）、1.44億元及3億元。集團另擬以10倍市盈率估值收購安徽宇潤的51%股權，總對價為1.53億元；及以9.6倍市盈率估值收購中航環衞合共30%股權，總對價為3億元。

碧桂園服務公佈去年業績，實現收入約156億元，按年增長約61.7%；股東應佔利潤約26.86億元，按年增長約60.8%。

此外，碧桂園服務擬分別以49.64億元、2.35億元及2.33億元收購藍光嘉寶（2606）的71.17%權益，作價相當於每股 42.8546元。並將提出以每股H股51.0571港元 (作價較上日收市具31.08%溢價)，或每股H股的增強股份要約價格，除牌決議於藍光股東大會上獲批准，及除牌接受條件達成時支付每股54.3港元 (較上日收市具39.14%溢價) 提出私有化建議。

永升生活服務（1995）昨日回應沽空機構狙擊，股價續升近5%。