美股｜美國8月私企新增職位遜預期　道指早段跌逾百點後反彈

美國新領失業救濟人數多於預期，以及8月份私企新增職位少於預期，道指周四（9月4日）早段跌逾百點後反彈，最新升逾百點。



本港時間9月4日

【22:52】新領失業救濟人數多於預期

道指最新報45,379點，升108點或0.24%；納指最新報21,545點，升47點或0.22%；標普500指數現報6,466點，升18點或0.28%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周增加8,000人，增至23.7萬人，為6月以來最高，也高於市場預期的23萬人。另外，美國8月ADP私人企業職位增加5.4萬個，低於市場預期的6.5萬個；前值增幅為10.4萬個。

【22:47】油價約跌1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.34美元，跌0.63美元或0.98%；倫敦布蘭特期油每桶報66.93美元，跌0.67美元或0.99%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報110,104.66美元、24小時內約跌2%。