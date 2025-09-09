美股｜非農就業數據向下修訂　道指升幅擴至逾200點

美國周二（9月9日）非農就業數據大幅向下修訂，進一步強化市場對聯儲局本月減息預期，道指早段靠穩，其後升幅擴大，最新升逾200點。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月10日

【01:58】蘋果發布iPhone 17等新產品 股價現跌0.5%

道指最新報45,726點，升211點或0.46%；納指最新報21,835點，升36點或0.17%；標普500指數現報6,507點，升12點或0.20%。

其中，蘋果公司（Apple）發布iPhone 17、Apple Watch Ultra 3等新產品，股價最新跌0.53%。

【00:54】蘋果新品發布會前跌逾0.6%

道指最新報45,626點，升111點或0.24%；納指最新報21,808點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,499點，升4點或0.07%。 其中，蘋果公司（Apple）即將舉行秋季新品發布會，股價現跌0.66%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

本港時間9月9日

【22:53】12個月非農新增職位下調91.1萬個

道指最新報45,542點，升27點或0.06%；納指最新報21,773點，跌25點或0.11%；標普500指數現報6,492點，跌2點或0.04%。

數據方面，美國在截至3月的前12個月，新增職位較原先估計少91.1萬個，即每月平均向下修訂近7.6萬個。 經濟學家此前預計，整體新增職位將下調40萬至100萬個。

【22:39】油價升逾1.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.23美元，升0.97美元或1.56%；倫敦布蘭特期油每桶報67.02美元，升1.00美元或1.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,764.97美元、24小時內跌逾0.7%。