美股｜非農就業數據向下修訂 道指早段靠穩
撰文：蕭通
出版：更新：
美國周二（9月9日）非農就業數據大幅向下修訂，進一步強化市場對聯儲局本月減息預期，道指早段靠穩，其後升幅擴大。
本港時間9月10日
【00:54】蘋果新品發布會前跌逾0.6%
道指最新報45,626點，升111點或0.24%；納指最新報21,808點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,499點，升4點或0.07%。 其中，蘋果公司（Apple）即將舉行秋季新品發布會，股價現跌0.66%。
本港時間9月9日
【22:53】12個月非農新增職位下調91.1萬個
道指最新報45,542點，升27點或0.06%；納指最新報21,773點，跌25點或0.11%；標普500指數現報6,492點，跌2點或0.04%。
數據方面，美國在截至3月的前12個月，新增職位較原先估計少91.1萬個，即每月平均向下修訂近7.6萬個。 經濟學家此前預計，整體新增職位將下調40萬至100萬個。
【22:39】油價升逾1.5%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.23美元，升0.97美元或1.56%；倫敦布蘭特期油每桶報67.02美元，升1.00美元或1.51%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,764.97美元、24小時內跌逾0.7%。
美股｜道指收漲114點 納指升0.45%創新高 中概股指數升2.12%Robinhood等獲納入標普500指數 盤後升逾6%｜美股美國8月非農數據遜預期、失業率漲 降息預期升 特朗普再促減息股神巴菲特罕見失手 押注這美國食品巨頭慘跌70％ 直言：很失望美股｜道指收市漲350點 納指漲0.98% 標指再創新高