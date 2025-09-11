阿里逆市升近2%　成交180億元　傑富斯升阿里美股目標價至178美元

阿里（9988）宣布計劃發行32.5億美元可轉換優先票據後，獲大行唱好。其中傑富瑞將阿里美股，目標價由165美元上調至178美元。

阿里最新報145.3元，逆市升1.8%，成交額180.4億元。



傑富瑞分析師在報告中表示，基於近期發展和行業趨勢，阿里旗下雲服務和一站式消費平台仍有進一步上行空間，其中阿里雲AI相關收入在9月季度可能繼續錄得三位數增長。同時認為公司有望繼續釋放即時零售與傳統電商之間的協同效應，以提升用戶黏性。

阿里巴巴

傑富瑞又指出，阿里於日前在其高德上線「掃街榜」，推薦本地商戶，這一舉措預計將推動高德進一步成為生活服務的入口。

傑富瑞維持予阿里美股「買入」評級，並將其ADR目標價從165美元上調至178美元。

另一大行摩根大通發表報告，指出阿里宣佈重回線下實體店業務，旗下移動地圖應用高德地圖於昨日正式推出「高德掃街榜」應用內功能。該行認爲，對阿里而言，到店業務進入門檻相對較低，因為高德地圖日活躍用戶數過億，流量龐大；同時高德已覆蓋大量商戶；以及商戶覆蓋率可透過第三方服務商迅速提升。

阿里巴巴

摩通指出，未來幾個季度，市場將重點關注美團核心本地商業利潤率的變化，以評估阿里新業務的實際影響。該行指，「高德掃街榜」推出是阿里巴巴超級應用戰略的重要一步，高德有望成爲阿里線下本地服務的主要入口，與淘寶的在線流量入口並行。

該行又認為，此舉亦可與餓了麼、支付寶產生協同效應，提升用戶黏性及變現能力，並可能開拓更多線下消費場景。此計劃的成功關鍵在於技術能力及用戶習慣培養。

摩通維持對阿里H股「增持」評級及目標價165港元。