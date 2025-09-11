美股｜美國通脹升溫　道指早段升逾500點

美國8月份通脹升溫，但未改變市場對減息的預期，美股周四（9月11日）早段上揚。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月11日

【22:51】美國8月CPI按年升2.9%

道指最新報46,050點，升559點或1.23%；納指最新報22,007點，升121點或0.55%；標普500指數現報6,575點，升43點或0.67%。

數據方面，美國8月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，符合市場預期，但較前值的2.7%升0.2%，幅度為7個月新高；按月則升0.4%，高於前值及預期的0.3%。

【22:40】油價跌逾1.8%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.39美元，跌1.28美元或2.01%；倫敦布蘭特期油每桶報66.26美元，跌1.23美元或1.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,505.90美元、24小時內約升0.5%。