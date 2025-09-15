銀色債券 | 滙豐: 首日認購反應理想　宗數及金額按年增加

【銀色債券/銀債】銀色債券今日（15日）首日予公開合資格人士認購。滙豐發言人表示，新一批推出的銀債繼續吸引長者認購，開售首天反應理想，認購宗數及金額都較去年同期增加，經數碼渠道認購的比例亦繼續上升。



三成申請人為首次經滙豐認購

另外，約3成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。由即日起至2025年9月29日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

另外，東亞銀行為新一批銀債提供7項手續費豁免, 包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由他行轉入費用及轉倉費。