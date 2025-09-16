美股｜3大指數早段先升後跌 道指最新跌逾150點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯儲局周二（9月16日）召開一連兩日的議息會議，市場普遍預期將會減息，加上美國8月份零售銷售數據勝預期，美股周二早段先升後回。道指曾漲83點，納指及標指曾再創盤中新高，但3大指數最新均倒跌。
本港時間9月16日
【22:47】美國8月零售銷售升幅勝預期
道指最新報45,723點，跌159點或0.35%；納指最新報22,345點，跌3點或0.02%；標普500指數現報6,606.點，跌8點或0.13%。
數據方面，美國8月零售銷售按月上升0.6%，高於市場預期的0.2%。聯儲局周二起一連兩日舉行議息會議，市場普遍預料聯儲局本周將減息25個基點。
【22:42】油價升逾1%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.25美元，升0.95美元或1.50%；倫敦布蘭特期油每桶報 68.17美元，升0.73美元或1.08%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,062.77美元、24小時內約升0.3%。
聯儲局議息前瞻｜摩通﹕減息若被視受政治壓力 或不利美股債匯市美股｜道指收漲49點 納指標指破頂 Tesla與Alphabet齊飆恒指夜期高水逾200點 阿里ADR漲3% 特朗普稱周五將與習近平通話中泰李迅雷﹕融資餘額佔A股市值流動比率遠低於2015年 風險可控中美貿易談判｜美國老套路 中國見招拆招 成果期待不高