美股｜3大指數早段先升後跌　道指最新跌逾150點

美國聯儲局周二（9月16日）召開一連兩日的議息會議，市場普遍預期將會減息，加上美國8月份零售銷售數據勝預期，美股周二早段先升後回。道指曾漲83點，納指及標指曾再創盤中新高，但3大指數最新均倒跌。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月16日

【22:47】美國8月零售銷售升幅勝預期

道指最新報45,723點，跌159點或0.35%；納指最新報22,345點，跌3點或0.02%；標普500指數現報6,606.點，跌8點或0.13%。

數據方面，美國8月零售銷售按月上升0.6%，高於市場預期的0.2%。聯儲局周二起一連兩日舉行議息會議，市場普遍預料聯儲局本周將減息25個基點。

【22:42】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.25美元，升0.95美元或1.50%；倫敦布蘭特期油每桶報 68.17美元，升0.73美元或1.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,062.77美元、24小時內約升0.3%。