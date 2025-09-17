港商業地產承壓惹憂慮　團體籲政府設200億元基金予支援

香港商業物業市道疲弱，對銀行業產生的衝擊已引發市場人士關注。一個房地產行業協會呼籲政府設立200億元的基金，投資於不良物業資產，以幫助防範系統性金融風險。



全國工商聯房地產商會香港及國際分會的一位代表，接受《彭博》訪問時表示，香港商業地產市場的低迷導致不良貸款激增、資產被迫出售，以及開發商和投資者面臨流動性挑戰。該分會表示，如果這種情況持續下去，將威脅香港作為國際金融中心的地位。

銀行臨壞賬風險增

報道指出，這個行業團體罕見的言論，凸顯了香港房地產行業面臨的嚴峻經營狀況。香港的銀行因其在房地產行業的業務敞口而面臨越來越大的挑戰，正準備應對壞賬的增加的風險。

報道引述分會永遠榮譽會長林熙齡表示，這是一個惡性循環，銀行現在被迫低價出售資產。他補充道，因此貸款機構提供房地產貸款的意願降低，導致投資者流動性緊縮，並最終導致未來幾年新項目減少。

林熙齡表示，擔心這將對市場產生骨牌效應，導致金融和房地產行業崩潰。

多家地產商為協會會員

據其網站，協會會員有房地產投資者、基金公司和房地產開發商，其中包括香港置地、領展（0823）和信和（0083）。

分會提議設立一個初始規模為200億元的基金，由政府或半政府機構作為種子投資者牽頭。分會列舉了包括金管局和按揭證券公司等機構作為潛在投資者，可以提供25%的初始資本，另有25%來自機構投資者，剩餘50%則向公眾散戶投資者開放。

金管局不予評論，按揭證券公司和香港政府沒有回應尋求評論的請求。