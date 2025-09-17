施政報告2025｜推動大宗商品交易　將成立大宗商品策略委員會

【施政報告/施政報告2025】行政長官李家超今日於立法會宣讀新一份施政報告，今年主軸將環繞經濟及民生，鞏固香港國際中心地位，發揮金融、貿易、專業服務、供應鏈管理、專業網絡等優勢，創造就業和收入，進一步推動總部經濟，帶來更多商機。在施政報告內，李家超宣布一系列支持金融業發展措施，當中包括吸引更多企業來港作第二上市，以及把握出口平台優勢，加大經濟新增長點。本文將羅列相關措施詳細內容。



李家超在新一份施政報告內有不少篇幅，觸及人工智能（AI）在不同行業發展。他指出政府亦會推動AI商務應用，金管局與數碼港推出的第二期AI沙盒計劃將推廣至更多金融機構。金管局亦正建立AI模型評估方法，強化金融系統安全測試。發展局將資助私營工程應用AI。律政司亦將成立跨部門工作小組，檢視更廣泛應用AI所需的法律配套。

在新一份施政報告內亦指出， 內地企業的戰略重心已轉向積極開拓新興市場。政府會把握香港出口平台優勢，加大經濟新增長點。內地企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接環球買家，打造國際品牌。

主動招攬內地企業以港作出海平台

他又指出會整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、貿發局和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」，主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。商經局局長會督導「出海專班」工作及協調各政策局、部門和機構，為「出海」企業制訂多元方案，包括：金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部，利用香港優勢，輻射開拓東南亞和中東等地區市場，提供更全面的跨境金融方案。以及吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。金管局和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）已簽署諒解備忘錄，創立達10億美元的新投資基金，用於香港和其他大灣區城市「出海」到沙特阿拉伯的企業。金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機，匯聚業界力量支撐「出海」平台發展。政府會充分發揮香港展覽業的優勢，鞏固香港作為內地品牌「走出去」和環球品牌「引進來」的最佳平台，同時支持業界舉行更多有利推動品牌發展的活動。

至於金融業發展方面，李家超會積極爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處。港交所（0388）亦會與東南亞的交易所深化合作，吸引更多東南亞發行人在香港第二上市，並鼓勵更多資產公司在當地發行產品便利配置香港市場。

李家超又表示， 政府不斷強化香港金融體系，令香港在《全球金融中心指數》排名重回全球第三。我們會把握世界投資者重新配置資產機遇，鞏固國際金融中心地位；持續強化股票市場，構建國際領先的債券市場及蓬勃的貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展；並加速發展新增長點，建立國際黃金交易市場，推動金融科技和綠色可持續金融發展。

新股集資額逾1300億元

他指出本港股票市場保持強勁，恒生指數自年初已上升逾兩成，每日平均成交額接近2,500億元，較去年接近翻倍。新股集資額至8月底累計逾1,300億元，按年多近六倍，位列全球第一。

他指出會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持；進一步完善主板上市和結構性產品發行機制；研究優化「同股不同權」上市規定；探索縮短股票結算周期至T+1；推動更多海外企業來港第二上市；協助中概股以香港為首選回歸地；推動港股人民幣交易櫃台納入「股票通」南向交易。

擴充互換通利率衍生品種類

李家超表示，繼續與內地相關機構商討落實在港推出離岸國債期貨，擴充互換通下利率衍生品種類，並推動場外衍生工具的發展，以及與內地適時推出跨境人民幣回購業務。證監會、金管局及港交所將增加市場接觸，鼓勵更多企業在港發債，使更多環球資金參與香港債券市場。證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖闡述相關細節。

他又指出香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐。為增加香港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

加速建立國際黃金交易市場

李家超又表示，會加速建立香港國際黃金交易市場，亦已接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，由財庫局落實，包括：推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2 000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與內地研究在內地進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途。建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好預備。

他又指出會豐富黃金投資工具，協助發行人發行黃金基金，支持開發新產品，如代幣化黃金投資產品。支持業界成立黃金行業協會，建立與政府和監管機構的交流平台，加強推廣及吸引「一帶一路」客戶，強化人才培訓。

他表示上海黃金交易所國際板在港設立了首家境外交割倉庫，並已推出在港交割的全新合約。我們會持續推進滬港黃金市場合作。

降險企投資基建資本求

李家超表示， 為推動保險資金參與基建融資，政府明年將修訂法例，調低對投資基建的資本要求，對本地項目給予優惠；並推動香港專屬自保和再保險行業發展，以及促進市場推出更多跨境養老、跨境自駕和低空經濟等保險產品。

他指出未來幾年，香港預料將成為全球規模最大的跨境財富管理中心。「跨境理財通2.0」優化措施自去年2月啟動後，內地投資香港的財富產品戶口由2.5萬個增至11萬個。

政府會進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，吸引更多基金來港落戶；證監會積極推動房地產投資信託基金（房託基金）納入「互聯互通」標的，提高兩地房託基金流動性；亦會配合優化合格境外有限合伙人（QFLP）機制，特別是加強與前海和上海合作，為內地私募市場引進更多境外資金。港投公司會通過直接或共同投資，培育具潛力的本地私募及對沖基金機構。

優化新資本投資者入境計劃

他又表示現時，「新資本投資者入境計劃」要求申請人在港投資不少於3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多只算入1,000萬元。政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。

穩健發展金融科技

李家超指出金管局會繼續推進Ensemble 7項目，包括推動商業銀行推出代幣化存款和推動真實代幣化資產交易，例如用代幣化存款結算代幣化貨幣市場基金；以及協助政府將代幣化債券發行恒常化，並通過監管沙盒鼓勵銀行加強風險管理。

政府又指出正落實穩定幣發行人制度，並就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議，證監會亦正研究在充分保障投資者的前提下，擴展可提供予專業投資者的數字資產產品和服務的類型；同時加強國際稅務合作，打擊跨境逃稅。證監會亦透過引入自動化匯報和數據監測工具，構建香港數字資產的風險防線。

綠色可持續金融發展

他指出港交所2022年推出國際碳交易平台Core Climate，是全球唯一以港元及人民幣結算自願碳信用的交易平台。未來會加強與大灣區碳市場的試點合作，試驗跨境交易結算路徑，共建區內碳市場生態圈。政府亦會聯同內地相關監管部門和機構，研究國家參與國際碳市場的相關事宜，包括設訂自願碳信用標準和方法，以及碳減排量的登記、交易、結算等。

推動大宗商品交易

在大宗商品發展方面，李家超指出會延續去年《施政報告》方向，推動發展香港大宗商品交易生態圈，包括：港交所全資附屬公司倫敦金屬交易所已批准八個在港交割倉庫，會支持業界設立更多認可倉庫。為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，帶動香港船運及專業海運服務需求。明年上半年修訂法例。利用金融創新優化國際大宗商品交易流程，包括金管局與巴西中央銀行合作測試提單電子化和存款代幣化等科技，以便利貿易。深化與廣州期貨交易所及內地其他大宗商品市場的聯通發展，助力國家大宗商品市場國際化。

他又指出政府將成立「大宗商品策略委員會」，由財政司司長領導，匯聚業界代表，加強大宗商品政策的頂層設計和長遠策略制訂。

香港葵涌貨櫃碼頭。（梁鵬威攝）

推動鐵海陸江多式聯運

至於本港港口貿易發展方面，李家超指出香港海運港口發展局已於今年7月成立，協助政府制訂更外向、更全面的國際和內地推廣策略，以及航運業的整體發展政策，鎖定重點領域展開研究。

他又表示正積極拓展貨源，推動來自內地內陸省市的貨物沿鐵（路）、海（路）、陸（路）和江（河）的多式聯運，經香港運往國際市場。現時，重慶和成都的貨物已經循鐵海聯運，經深圳鹽田港或廣西北部灣，再分別以駁船或「天天班」班輪服務轉運至葵青港上船，充分發揮港口之間優勢互補，並達致互惠共贏。政府將與內地具戰略合作意義及「一帶一路」地區建立「伙伴港口」關係，並為建立綠色航運走廊作準備。

政府又指出，為加強香港在高增值海運服務的領先地位，政府明年會修訂《商船（註冊）條例》，增加註冊靈活性和加強電子化等，並加大推廣稅務優惠、擴大海事保險業務。政府和保險業監管局（保監局）亦正推動業界建立航運專項風險池，提升香港對本地和內地市場承保的能力。

李家超又指出，亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計於2028年落成。機管局明年初將就遊艇港灣及配套設施邀請發展意向書，預計2028年起分階段完成。機管局正同步建立藝術產業生態圈、開設空運鮮活市集等。香港國際機場自2010年以來第14次獲得全球第一貨運機場的地位。機管局會發揮三跑道系統優勢，增加貨運量，同時推進位於東莞的空港中心建設，增加進出內地貨物使用香港空運服務。