施政報告2025｜港府將發行更多人幣債券　研究人民幣支付政府開支

【施政報告/施政報告2025】行政長官李家超今日於立法會宣讀新一份施政報告，今年主軸將環繞經濟及民生，當中亦有覆蓋香港離岸人民幣業務發展。他指出政府會推進鞏固香港債券中心地位，包括提升金融基建，包括金管局旗下的迅清結算（CMU OmniClear）將與港交所合作，研究讓投資者在單一平台集中管理及相互抵押股票和債券等不同資產，促成不同「互聯互通」機制的聯動；亦會與瑞士、阿聯酋等地市場建立連接；並推動使用離岸中國國債作為不同清算所抵押品，進一步豐富人民幣資產的應用場景。



證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖

他又指出證監會亦正研究由市場建立和營運的債券電子化交易平台的可行性，並積極推動在香港建立商業回購市場和中央交易對手制度以提升市場流動性。同時，繼續與內地相關機構商討落實在港推出離岸國債期貨，擴充互換通下利率衍生品種類，並推動場外衍生工具的發展，以及與內地適時推出跨境人民幣回購業務。

證監會、金管局及港交所將增加市場接觸，鼓勵更多企業在港發債，使更多環球資金參與香港債券市場。證監會和金管局將公布「固定收益及貨幣」路線圖闡述相關細節。

他表示香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐。為增加香港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

李家超指出，政府將發行更多人民幣債券，並將研究在合適的場景下以人民幣支付政府開支。