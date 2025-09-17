美股｜等待聯儲局議息結果　道指早段漲近300點　納指挫逾百點

美國聯儲局即將公布議息結果，市場普遍預期將會減息，美股周三（9月17日）早段個別發展，道指最新漲逾近300點，納指跌逾百點。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間9月17日

【22:47】Nvidia股價跌近3%

道指最新報46,040點，升282點或0.62%；納指最新報22,211點，跌122點或0.55%；標普500指數現報6,598點，跌8點或0.12%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價跌2.92%。此前有報道稱，中國網路監管機構已指示國內最大的科技公司，停止購買Nvidia的所有晶片。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【22:49】油價跌0.2%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶64.38美元，跌0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油每桶報68.33美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,577.00美元、24小時內約升0.2%。