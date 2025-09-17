美股｜聯儲局減息0.25厘符預期 道指漲幅擴至逾400點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯儲局一如預期減息0.25厘，美股周三（9月17日）個別發展，在議息結果公布後，道指最新漲逾400點，納指跌幅也收窄。
【02:30】納指跌幅收窄至百點內
道指最新報46,200點，升442點或0.97%；納指最新報22,258點，跌75點或0.34%；標普500指數現報6,611點，升4點或0.06%。
【02:14】納指跌近200點
道指最新報46,045點，升287點或0.63%；納指最新報22,136點，跌197點或0.88%；標普500指數現報6,584點，跌21點或0.33%。
本港時間9月17日
【22:47】Nvidia股價跌近3%
道指最新報46,040點，升282點或0.62%；納指最新報22,211點，跌122點或0.55%；標普500指數現報6,598點，跌8點或0.12%。
其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價跌2.92%。此前有報道稱，中國網路監管機構已指示國內最大的科技公司，停止購買Nvidia的所有晶片。
【22:49】油價跌0.2%
油價回落。紐約原油期貨現時每桶64.38美元，跌0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油每桶報68.33美元，跌0.14美元或0.20%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,577.00美元、24小時內約升0.2%。
Citadel分析師料短期美股市況波動 惟相信年底前仍存上升動力美股｜道指低收125點 納指標指盤中破頂後倒跌聯儲局議息前瞻｜摩通﹕減息若被視受政治壓力 或不利美股債匯市美股｜道指收漲49點 納指標指破頂 Tesla與Alphabet齊飆恒指夜期高水逾200點 阿里ADR漲3% 特朗普稱周五將與習近平通話