美股｜聯儲局減息0.25厘符預期　道指漲幅擴至逾400點

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，美股周三（9月17日）個別發展，在議息結果公布後，道指最新漲逾400點，納指跌幅也收窄。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【02:30】納指跌幅收窄至百點內

道指最新報46,200點，升442點或0.97%；納指最新報22,258點，跌75點或0.34%；標普500指數現報6,611點，升4點或0.06%。

【02:14】納指跌近200點

道指最新報46,045點，升287點或0.63%；納指最新報22,136點，跌197點或0.88%；標普500指數現報6,584點，跌21點或0.33%。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

本港時間9月17日

【22:47】Nvidia股價跌近3%

道指最新報46,040點，升282點或0.62%；納指最新報22,211點，跌122點或0.55%；標普500指數現報6,598點，跌8點或0.12%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價跌2.92%。此前有報道稱，中國網路監管機構已指示國內最大的科技公司，停止購買Nvidia的所有晶片。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【22:49】油價跌0.2%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶64.38美元，跌0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油每桶報68.33美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,577.00美元、24小時內約升0.2%。