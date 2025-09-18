馬老師回歸　親抓兩大業務　MAGA可期？

馬雲又再次成為香港金融圈熱議人物。本來在6年前退任公司主席的他，踏入2025年後變得高調，特別是最近一段時間，有報道指出馬雲已「強勢回歸」其創立的阿里巴巴（9988），並且在多個重大決策中發揮重要作用。



一向魅力非凡﹑兼且創意多多的馬雲是投資者的寵兒。市場人士對於「馬老師」回歸感到相當興奮，加上多項利好消息相繼傳出，帶動阿里近日股價攀升，市值重上3萬億元。

現身阿里園區酒吧 員工紛紛大喊「馬老師」

「馬老師」回歸阿里的消息，源自《彭博》周二的報道。報道指出馬雲近日已重返阿里園區，同時他在公司業務的參與程度，是過去5年來最直接的一次，如親自掌管人工智能（AI）及外賣業務發展。甚至報道更指出，阿里決定斥資高達500億元人民幣補貼，以擊退京東（9618），馬雲發揮了重要作用。

報道又指出阿里內部留言板出現MAGA留言。這裡的MAGA，是「Make Alibaba Great Again」的英文縮寫，意謂這項使命由馬雲來實現。凡此種種，正好反映出不論是市場人士或是公司內部，對於「馬老師」回歸期盼甚殷。

魅力非凡的馬雲，不時返回阿里園區，每次均受到阿里的員工歡迎。就在周二﹑即《彭博》報道刊登的同一日子，有阿里員工在公司園區的HHB音樂酒吧內，遇上馬雲。當時馬雲，由阿里高級管理層邵曉鋒陪同。酒吧內員工認出馬雲後，大喊馬老師之聲此起彼落，同時亦有拍下馬雲照片。馬雲揮手致意後就戴上口罩，有關情況正好反映出，馬雲在阿里的員工心目中地位。

《彭博》又指出，馬雲對公司親力親為參與的程度，是他自2019年辭任主席以來最高。同時引述消息人士指出，馬雲曾在一天內三度向高級經理發出電郵，以查詢項目最新進展。不過阿里未有透露，馬雲是否以官方身份回歸。

不論馬雲以哪種身份回歸，從股價走勢來看，投資者認為屬正面消息。反映出外界認為馬雲能協助公司重拾動力，特別是電商及消費行業處於內捲情況下。

在馬雲回歸的報道傳出前，阿里旗下高德，便推出了「高德掃街榜」，被視為與美團到店業務「拗手瓜」。透過發放超過10億元人民幣出行及消費補貼，目標是每日為線下餐飲及其他業務，多帶來1,000萬客流。

今年2月出席民企座談會 與習主席握手

其實踏入2025年後，馬雲已頻繁地出現公眾面前。最備受矚目的一次，就是今年2月國家主席習近平在北京召開與民企代表的座談會，馬雲有份出席之餘，他與習近平握手的片段，更出現在官方媒體的新聞報道，被外界解讀為內地官方希望馬雲等民企，利用AI發展推動內地經濟。

經歷新冠疫情，以及內地對不同行業整改等因素，經濟增長動力轉慢。在2020年10月底，馬雲發表內地金融體系沒有系統性風險，因為根本就「沒有系統」的大膽言論，其後阿里旗下螞蟻上市計劃，突然被煞停，馬雲亦逐步淡出眾人眼前。

國家主席習近平，在今年2月出席民企座談會，馬雲亦有出席。

同時阿里亦因為在內地違反反壟斷，被罰款180億元人民幣。就算公司於2023年作出連串措施，包括提出1+6+N組織架構，希望透過分拆阿里雲及菜鳥等業務，以釋放公司內部價值，以及在同年6月宣布更換主帥，張勇退任主席等職務股價亦未能重拾動力。連串舉動亦未能推動股價重拾動力。直至去年9月起，內地政府推出多項刺激經濟措施，以及內地AI初創企業DeepSeek橫空出世，改變了投資者對內地經濟，以及企業發展前景的看法後，推動包括阿里等多間民企，股價逐步上揚。

但是要讓阿里再次偉大起來，單靠馬雲來實現這個使命，看來是有一定難度。因為自2020年起，不論內地經營環境，以及阿里本身已有相當大變化。過去阿里在內地電商市場，佔據大半壁江山，市場佔有率高達85%。可是這樣的情況已不復再，同時行業競爭較以往劇烈，今日電商企業需要爭取的市場，是在一小時內將食品﹑日用品送到客戶手中的市場。

一眾好幫手 成重拾阿里昔日光輝重要元素

因此馬雲要將阿里重拾昔日光輝，便需要一批好幫手。如老拍檔蔡崇信﹑現任阿里首席執行官吳泳銘等。據《彭博》引述知情人士指出，吳泳銘被視為長期領導者，而非過渡人物，加上吳泳銘的技術出身背景，由他繼續掌管阿里是相當適合。特別是公司在AI領域發展上。至於現任主席蔡崇信，就是馬雲在董事局內主要盟友，被視為新星的蔣凡，負責管理已改頭換面的電商業務，今日阿里的電商業務範疇，已橫跨新加坡及伊斯坦布爾等地。

有分析師更指出，隨著蔡崇信等回歸，阿里目前已處於非常有利位置。同時指出公司已重新聚焦，技術及核心業務，投資亦很審慎，可以說是進入收成階段。同時在業務布局亦有調整，目前零售業務，仍是阿里最主要收入來源，可是內地市場出現內捲，以及阿里亦要投放資源，發展即時零售及外賣等業務，以迎擊京東及美團等競爭對手。因此市場人士，對阿里AI及雲業務未來發展前景相當關注。

重點拓展AI 相關收入連續8季錄三位數增長

吳泳銘在今年2月宣布，阿里會在未來3年對阿里雲及AI基礎建設，合共投入3,800億元人民幣，已反映出公司對AI業務的重視程度。在今年8月底，阿里首席財務官徐宏，於上季業績電話議內指出，雲智慧集團收入按年增長26%，AI相關產品收入更連續8季實現三位數增長。

阿里早前亦宣布發行零息可轉換優先票據，集資額約251億元，當中8成資金，用以增強雲基礎設施，包括擴大數據中心，升級技術及優化服務，以滿足增長需求。

更何況《彭博》的報道亦指出，馬雲回歸公司後，主導AI及外賣業務發展及決策，有關消息正好向反映出，阿里對AI業務的押注之餘亦展現出成果。

2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

同時阿里自主研發的晶片產品，亦漸取得成果，《The Information》引述知情人士報道，阿里及百度，已開始使用自主設計的晶片訓練AI模型，以取代英偉達生產的晶片。《央視》更報道，聯通在西北地區的數據中心，將採用阿里生產的晶片。

對於阿里的發展策略，投資者相當受落。自上季業績公布後，公司股價升幅約4成，同時連續17日錄北水淨流入，累計金額達到470億元。若從今年年初起計算，阿里股價升幅更接近1倍。

券商唱好 高盛升目標價至174元

多間券商亦看好阿里前景。高盛發表報告，阿里的雲業務和資本支出超預期，AI基礎設施的投資故事被重新點燃。高盛認為阿里創紀錄的AI資本支出，有望在3至6個月內轉化為收入，推動2026財年下半年雲業務增長加速。基於強勁動能，高盛上調阿里雲估值19%至每ADS 43美元，並調高2026財年第2季至第4季按年增速預測，由28%至30%上調到30%至32%，反映AI雲需求持續提升。

除雲業務外，高盛也看好阿里內地電商業務，原因之一是閃購帶來的交叉銷售。高盛將阿里港股目標價，上調1成至174元，阿里美股目標價則獲上調9.8%至179美元。

另一間券商傑富瑞的分析師在報告中表示，基於近期發展和行業趨勢，阿里旗下雲服務和一站式消費平台，仍有進一步上行空間，其中阿里雲AI相關收入，在9月的季度可能繼續錄得三位數增長。同時認為公司有望繼續釋，放即時零售與傳統電商之間的協同效應，以提升用戶黏性。

傑富瑞維持予阿里美股「買入」評級，將ADR目標價，從165美元上調至178美元。