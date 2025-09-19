美財長貝森特對人民幣升勢感滿意　料今年對華貿赤減3成

美國財政部長貝森特暗示對人民幣兌美元今年以來的走勢感到滿意，但指出人民幣兌歐元的貶值對歐洲經濟構成挑戰。



在談及外界有關中國今年「機會主義式貶值人民幣」的說法時，貝森特表示，「他們（中國）可沒這麼對美國，今年人民幣兌美元實際上是升值的，但兌歐元卻處於歷史最低點，這對歐洲人來說是個問題。」

人民幣兌美元今年內已升值3%。（路透社）

人民幣兌美元已升值3%

根據彭博匯編的數據，人民幣今年迄今兌美元上漲約3%，大約是韓圓或日圓升幅的一半，同期歐元兌美元上漲近14%。正因為人民幣兌美元的升幅相對較小，導致其兌其他主要貨幣實際出現貶值，對歐元的跌幅約為10%。

貝森特在馬德里接受《彭博》訪問時表示「中歐貿易成長了6.9%，但中美貿易下降14%。」，又指出「我們正邁向再平衡。今年我們的對華貿易逆差可能會減少約30%。」

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

在財政部年中發布的主要貿易夥伴半年匯率政策報告中，美國繼續批評中國「缺乏透明度」，這是該國多年來的一貫表述，但並未正式將中國列為「匯率操縱國」。

另一方面，貝森特還表示，有信心最高法院將支持總統特朗普動用緊急權力對多國加徵關稅的行為。

他表示，即便最高法院裁定這些關稅無效，政府也還有其他法定手段可以達到同樣效果。他警告那些已經與美國簽署貿易協議，並從中獲得減免關稅待遇的國家要「信守承諾」。

貝森特說﹕「你們中那些拿到了好協議的國家應該堅持下去」，又表示﹕「你們應該假定這些關稅會長期存在，並履行你們的協議。」