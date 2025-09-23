美股｜3大指數早段個別發展 道指漲逾200點
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周二（9月23日）早段個別發展， 其中道指最新漲逾200點，最多曾漲332點創盤中新高；標指也曾創盤中新高，但目前倒跌；納指則下跌。
本港時間9月23日
【22:54】Nvidia及Amazon約挫2%
道指最新報46,613點，升232點或0.50%；納指最新報222,719點，跌69點或0.31%；標普500指數現報6,691點，跌2點或0.03%。 其中，Nvidia繼前一天創下盤中新高後，周二股價最新跌1.93%；另Amazon跌2.06%，拖累納指。
另外，波音公司（Boeing）取得烏茲別克航空（Uzbekistan Airways ）價值超過80億美元的訂單後，股價上漲2.75%，為升幅最大道指成份股。
【22:41】紐約期油漲2%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.54美元，漲1.26美元或2.02%；倫敦布蘭特期油每桶報67.69美元，升1.12美元或1.68%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,895.52美元、24小時內約跌 0.16%。
