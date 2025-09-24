美股｜道指及納指跌幅擴至逾百點 中概股指數升幅收窄至3%
撰文：蕭通
美股周三（9月24日）早段靠穩， 其後下跌。道指早段最多曾漲160點，最新與納指同跌逾百點。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，從最多曾漲逾4%，至最新升幅收窄至約3%。
本港時間9月25日
【02:18】阿里巴巴升8% 百度升7% 京東漲5%
道指最新報46,149點，跌143點或0.31%；納指最新報22,469點，跌104點或0.46%；標普500指數現報6,631點，跌25點或0.38%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，升幅收窄至2.99%。其中，阿里巴巴升8.13%、百求升7.28%、京東漲5.54%。
本港時間9月24日
【22:52】道指最新升幅收窄至65點
道指最新報46,358點，升65點或0.14%；納指最新報22,589點，升15點或0.07%；標普500指數現報6,661點，漲4點或0.07%。
【22:44】油價漲逾1%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.26美元，漲0.85美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶報68.45美元，升0.82美元或1.21%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,408.16美元、24小時內約升 0.60%。
