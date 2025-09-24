美股｜道指及納指跌幅擴至逾百點　中概股指數升幅收窄至3%

美股周三（9月24日）早段靠穩， 其後下跌。道指早段最多曾漲160點，最新與納指同跌逾百點。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，從最多曾漲逾4%，至最新升幅收窄至約3%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月25日

【02:18】阿里巴巴升8% 百度升7% 京東漲5%

道指最新報46,149點，跌143點或0.31%；納指最新報22,469點，跌104點或0.46%；標普500指數現報6,631點，跌25點或0.38%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，升幅收窄至2.99%。其中，阿里巴巴升8.13%、百求升7.28%、京東漲5.54%。

圖為阿里巴巴標誌。（Reuters）

本港時間9月24日

【22:52】道指最新升幅收窄至65點

道指最新報46,358點，升65點或0.14%；納指最新報22,589點，升15點或0.07%；標普500指數現報6,661點，漲4點或0.07%。

【22:44】油價漲逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.26美元，漲0.85美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶報68.45美元，升0.82美元或1.21%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,408.16美元、24小時內約升 0.60%。