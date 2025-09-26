小米17售4499元人幣起　雷軍：YU7上市來交付逾4萬輛　低開近1%

小米（1810）昨日（26日）舉行「2025雷軍年度演講」，並發佈小米17系列等新產品，直接對標iPhone 17。小米17售價4499元（人民幣，下同）起，現啟預售，27日早上10時正式開售。公司創始人雷軍接收內媒訪問時稱，「與蘋果競爭是漫長且痛苦的過程」。



公司股價昨日揚升逾4%，今日利好兌現微回吐，低開0.8%，報59港元。



YU7上市3個月 累交付逾4萬

在汽車銷售方面，YU7上市3個月，交付已超過40000台。小米創始人兼董事長雷軍在發佈會上宣佈，小米汽車正式推出小米訂製服務，將聯合全球頂級車漆供應商，計畫三年設計100款顏色。

雷軍稱，YU7兼顧家庭用戶需求，吸引了大量家庭用戶的選擇，家庭用戶佔比69%，其中有孩家庭佔比85%。同時宣佈推出全新「小米訂製服務」，覆蓋小米YU7 Max及小米SU7 Ultra車型，首期帶來了26項個性選配。

小米稱，其是目前中國首家發佈訂製服務的車企，並且在北京小米汽車工廠店打造了佔地400餘平方米的訂製服務中心，力求讓更多用戶體驗到媲美百萬豪車的專屬服務。

自研手機SoC 至少投入五百億人民幣

演講中，雷軍指出，小米造芯始於2014年的松果電子。然而，在「澎湃S1」正式發布後，公司曾艱難地決定暫停SoC芯片的研發。2021年重啟造芯，今年5月22日，小米「玄戒O1」及其搭載的智能手機與平板已正式發佈。小米表示，自研手機SoC，至少要堅持十年、至少投入五百億人民幣。