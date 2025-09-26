京東集團(9618)大戶資金流入　技術反彈目標155元｜彭偉新

京東集團的主要業務包括零售和物流，其中零售業務佔收入的83%，物流業務佔15%。集團的亮點在於其強大的供應鏈和自營物流系統，這使其在電子產品及快速消費品市場中具備競爭優勢。短期內，受益於新推出的外賣業務用戶增長和市場需求回暖，京東的用戶參與度提升顯著。至於中期方面，隨著行業推動的消費回暖政策及高效的營銷資源重分配，將進一步促進用戶增長。而長期來看，京東的盈利能力將因規模經濟和廣告收入的增加而改善。京東集團的主要亮點在於其持續擴展的即時配送能力及高品質的產品供應，這些因素將促進其業務增長及市場佔有率的提升。



雖然集團的毛利率在2024年一度由14.7%上升至15.9%，而淨利率更由3.2%上升至4.1%。不過，由於集團在今年年初開始對外賣配送的用戶提供補貼，令到集團的毛利率雖然未有受到影響，仍然能維持在15.9%。不過，補貼令到集團的營運開支明顯大增。若果以市場對集團現有的政策不變，相信2025年的全年淨利率會進一步跌至2.2%。不過，股價已在之前下跌時反映當中的利淡因素，所以，股價若進一。

京東集團在上個交易日以 137.6 港元收市，全日上升 4.6 港元或 3.46%。集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 192.3 港元，而最低位則曾見 114.8港元，以現價 137.6 港元計，京東集團股價較 50 天線高出 8.98%，不過，現價則較 200 天線低 0.96%，在技術走勢上未有出現過份偏強的走勢，股價仍然有較大的反彈空間。至於京東集團自今年4月25日至今年9月25日期間，股價錄得11.07%的升幅，該期間共錄得108.12 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的104.98 億港元，而散戶則佔當中的3.14 億港元。大戶對散戶資金流比率為 33.4 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.46%，而最低曾經跌至 -2.62%，至於9月25日當日則為9.16%，反映大戶投資者仍然擁有主導股價走勢的重要地位，有望在股價出現突破後，可以有較明顯的反彈空間。而市場現時共有8位分析師對京東集團有進行調研覆蓋，所給予的目標範圍為114 港元至 235 港元，而平均值為 171.45 港元，較現價 137.6 港元有 24.6% 的上行空間。

京東集團－ＳＷ(09618)於今年4月25日至9月25日期間的資金流狀況。（圖１）

京東集團股價自今年3月6日升上180.80港元見阻力後，曾一度跌返3月12日低位154.30港元後再度反彈，並曾升返178港元，不過，無法作出突破外，更在股價跌穿50天線支持後，股價持續下跌，形成一浪低於一浪走勢，最低跌至8月底的低位114.80港元，雖然股價持續下跌，但9天RSI未有失守30水平外，更在股價逐步反彈後，股價成功升破50天線，確認股價已先行見底，更形成了一底高於一底走勢。股價於9月23日回調至50天線支持後再度反彈，昨日更一度升跛140港元，成交額更明顯回升。似乎股價向上突破50天線後，更帶動20天線向上升破50天線，形成了確認見底的黃金交叉，相信股價可以在短期內維持升持。若果按今年3月由阻力位180港元開始形成的跌浪總跌幅，以38.2%作出反彈，股價首個阻力位為139.50港元，只要股價能升破該水平，股價有望繼續反彈，並以61.8%的前跌浪總跌幅作出反彈。投資者可以在137港元水平買入，上望155港元，只要股價未有失守20天線，投資者暫時毋須沽出止蝕。

