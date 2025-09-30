美股｜道指收市漲81點　Nvidia升2.6%

投資者擔心美國聯邦政府停擺，並可能導致關鍵經濟數據延遲發布，美股周二（9月30日）先跌後回升。其中，道指最多曾跌212點，至收市倒升81點。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月01日

【04:25】納指收市升0.30%

道指收市報46,397.89點，升81.82點或0.18%；納指收報22,660.01點，升68.86點或0.30%；標普500指數收報6,688.46點，漲27.25點或0.41%。

重磅科技股中，Nvidia升2.60%、Tesla漲0.34%、蘋果升0.08%；Amazon則跌1.17%。

【04:22】中概股指數收跌0.78%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.78%。其中，阿里巴巴ADR跌0.65%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【04:20】美元指數下跌 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.77，跌0.13%。其中，美元兌日圓最新報147.95，跌0.44%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,854.35美元，升20.28美元或0.53%；日內高見3,871.72美元的新高紀錄。

【04:20】國際油價跌逾1.4%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報62.37美元，跌1.08美元或1.7%。倫敦布蘭特期油收報67.02美元，跌0.95美元或1.4%。

【03:43】恒指夜期收報26,840點 低水16點

恒指夜市期指收報26,840點，跌72點，較恒指收市26,855點，低水16點，成交14,380張。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

本港時間9月30日

【22:53】 3大指數均下跌

道指最新報46,185點，跌131點或0.28%；納指最新報22,589點，跌1點或0.01%；標普500指數現報6,655點，跌6點或0.09%。

【22:41】油價跌逾1.7%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.34美元，跌1.11美元或1.75%；倫敦布蘭特期油每桶報65.93美元，跌1.16美元或1.73%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,159.64美元、24小時內約跌0.8%。