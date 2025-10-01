輝瑞漲幅近7%　與特朗普達成協議下調美國藥價

撰文：格隆匯
出版：更新：

美股輝瑞股價漲近7%收市。消息上，輝瑞將宣佈與特朗普達成協議，擬普遍下調美國藥價。

同時，輝瑞承諾將藥品生產遷回美國本土，特朗普給予公司三年寬限期。

格隆匯