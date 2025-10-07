美股｜3大指數先升後回落　AMD再升逾半成

道指周二（10月7日）早段先升後回落，道指曾漲173點，納指及標指曾升逾0.2%，目前3大指數均倒跌。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月7日

【22:48】IBM升逾3%創新高紀錄

道指最新報46,627點，跌67點或0.15%；納指最新報22,932點，跌9點或0.04%；標普500指數現報6,734點，跌5點或0.09%。

其中，IBM最新升逾3%，股價創新高紀錄，為升幅最大道指成份股；Nvidia亦漲1.23%。前一天急升逾23%的AMD，最新再漲5.51%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【22:46】油價跌逾0.3%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.48美元，跌0.21美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶報65.25美元，跌0.22美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報123,015.07美元、24小時內約跌1.2%。