美股｜3大指數先升後回落 AMD再升逾半成
撰文：蕭通
出版：更新：
道指周二（10月7日）早段先升後回落，道指曾漲173點，納指及標指曾升逾0.2%，目前3大指數均倒跌。
本港時間10月7日
【22:48】IBM升逾3%創新高紀錄
道指最新報46,627點，跌67點或0.15%；納指最新報22,932點，跌9點或0.04%；標普500指數現報6,734點，跌5點或0.09%。
其中，IBM最新升逾3%，股價創新高紀錄，為升幅最大道指成份股；Nvidia亦漲1.23%。前一天急升逾23%的AMD，最新再漲5.51%。
【22:46】油價跌逾0.3%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶61.48美元，跌0.21美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶報65.25美元，跌0.22美元或0.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報123,015.07美元、24小時內約跌1.2%。
