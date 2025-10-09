恒生私有化｜11人起家晉華資龍頭　難脫宿命　首尾60年滙豐皆出手

滙豐控股（0005）今日（9日）宣布以每股155元私有化恒生銀行（0011），涉及資金逾1,060億元。一旦完成後，滙豐便完全將恒生「據為己有」，後者亦會結束其自1972年以來的上市地位。



回看這間創立逾90年的華資龍頭銀行，曾經歷了不少高低起跌，並且一度是滙豐的主要競爭對手，卻因為在1965年的銀行業危機，反過來成為滙豐旗下一大要員。在一個甲子後，滙豐再次出手，計劃完全將恒生拼入旗下。

恒生銀行獲母行滙豐提出私有化。（恒生銀行提供圖片）

恒生兩字含永恒生長之意

總部位於香港的恒生銀行，於1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植偉、盛春霖及何添共同創立，最初名為恒生銀號。根據官方解釋，恒生銀號是取「永恒生長」之意；但據曾出任恒生副董事長何添表示，「恒生」二字分別取自當時盛春霖開設的恒興銀號及林炳炎的生大銀號。

恒生於1933年3月3日創立，初期名為恒生銀號。（網上圖片）

恒生銀號成立初期，設於上環永樂街70號一幢舊建築物內，面積僅800平方呎，當時員工僅11人，林炳炎任董事長、何善衡為經理、梁植偉為副經理，主要業務聚焦於買賣黃金、滙兌及找換，首年已錄得10,389元利潤。其後業務迅速擴張至廣州、上海等大城市。

1941年香港淪陷，恒生被迫停業。林炳炎、何善衡等人帶同資金及18位員工往澳門暫避，並改名「永華銀號」繼續經營。1945年，香港重光後，他們返港並把恒生銀號搬往新址上環皇后大道中181號自置物業重新開業。1946年，當年僅28歲的利國偉應邀加入，主理海外黃金買賣。利國偉日後更成為恒生總經理及董事長，合共服務恒生51年至1997年。

滙豐於1965年以5100萬元入主恒生。（資料圖片）

受累1965年銀行業擠提 滙豐斥5100萬元入主

1949年10月，中華人民共和國成立並實行一連串嚴格的外滙管制，恒生隨後開始業務轉型。1952年12月5日，恒生註冊為香港的私人有限公司，註冊資本1,000萬元，並成立新的董事局。當時，林炳炎去世，由何善衡出任董事長，梁植偉任副董事長，何添任總經理。1953年，恒生遷入位於中環皇后大道中163至165號一幢5層高的自置物業，全面開展商業銀行的業務，主要客戶是市民大眾及中小型企業。

恒生在1965年遭遇重大危機，當年香港爆發史上首次大型銀行擠提風暴。事源於1月23日，明德銀號美元支票遭拒付，引發擠提，最終被政府接管。其後，擠提風波蔓延至華資銀行，包括恒生、廣東信託銀行等。經滙豐銀行及渣打銀行聲明對香港的華資銀行作出無限量支持，加上港府採取多項措施後，2月10日暫平息。不過，3月謠言再起，至4月初擠提重燃，恒生首當其衝。香港仔分行客戶湧至提款，身為總經理的何添親自勸阻；總行提款隊伍延伸至皇后像廣場。滙豐隨後再次表明支持恒生銀行，惟情況並未有改善的跡象。4月5日，恒生銀行一日流失8,000萬元存款，佔銀行存款總額六分之一，至4月上旬共失去2億元。

面對困境，何善衡召開董事局會議商討對策，並得出3個解決方案，接受美國大通銀行的援助、停業並由政府接管，或向滙豐銀行尋求協助。經過多日商討，在4月8日，董事局決議把銀行控股權售予滙豐。雙方隨後進行談判，滙豐最終於4月12日答允以5,100萬元收購恒生51%股權（其後增持至62.14%），由滙豐成為控股股東，擠提風波隨後也告平息。滙豐在完成收購後，雖然成為最大的持股股東，取得銀行的控制權，但仍保持恒生獨立運作，只派出4名代表加入董事局，並繼續保持原來的華人管理層，何善衡等人也得以留任。

業務持續增長 股價曾高見212.6元

被滙豐收購後，恒生管理層仍堅持着專向中小企業埋首為主要方針。1960至70年代香港工業起飛，地產業也逐漸變得興旺，恒生向中小企給予財政上的支持，提供信用證及出入口融資服務，並在1967年首創為中產階級提供長達7年期的住宅樓宇按揭服務，一改當時最多為期3年的做法，助力置業潮。

恒生更於1972年上市6月20日掛牌，成為香港戰後首家上市銀行。翻查資料顯示，恒生上市首日表現突出，股價勁升65%至165元，市值增至16.5億元。在過去53年，恒生市值水漲船高，最新市值逾2,800億元，即累積升幅達170倍。

恒生其後積極擴展在港分行網絡，在1981年獲得在地鐵沿線開設分行的專營權。該行在1980年亦拓展內地市場，並於2007年成立恒生（中國）。

在2008年金融危機爆發後， 恒生於2009年股東應佔溢利按年下跌逾6%，翌年已重拾增長，2010年股東應佔溢利為149億元。2018年全年盈利更達到241.88億元，按年增長21%，整體股東權益逾1,620億元，或每股84.77元。以恒生於2019年5月2日股價歷史高位212.6元計算，市帳率為2.5倍。

力拓內房及港商業地產業務 埋下債彈

雖然恒生透過早年大力發展與內房，以及香港商業房地產業務相關業務，成為業務增長動力。但是中港經濟在受到新冠疫情﹑針對內地房地產行業調控政策，以及美國聯儲局自2022年開展新一輪加息周期等衝擊，復蘇步伐不似預期，最終導致恒生資產質素轉壞。

今年上半年對香港商業房地產貸款的信貸減值按年增長85%至250億元，亦較半年前半年增52億元或26%，「具風險貸款」達660億元。根據恒生銀行中期業績公告，該行6月底的總減值貸款為550億元。較早前，《彭博》更報道，滙豐罕有地直接介入恒生業務拆「債彈」，要求恒生出售約235億元房地產壞賬。

最終結果是恒生獲母行提出私有化，60年後再需要滙豐支援，倘私有化功，也結束其長達53年的上市地位。